L’azienda di Cupertino non parteciperà alla “corsa” per i diritti del biopic su Will Smith, è “un affare pericoloso”.

La cerimonia degli Oscar del 2022 non sarà ricordata per il trionfo di CODA – esclusiva Apple TV+ – nella categoria Miglior Film (tra le altre), ed è davvero un peccato. La kermesse è ormai marchiata dal violento gesto a dir poco inaspettato di Will Smith, che ha rifilato uno schiaffo al comico Chris Rock dopo una infelice battuta di quest’ultimo sulla moglie della star di Hollywood, Jada Pinkett Smith.

Ebbene, come prevedibile, ora l’industria cinematografica sta iniziando a prendere le distanze dall’attore fresco vincitore dell’ambita statuetta che ogni anno viene assegnata al Miglior Attore (sì, è successo tutto nella stessa notte).

Stando a quanto riportato dal The Sun, servizi in streaming come Netflix ed Apple TV+ erano interessati all’acquisizione dei diritti del biopic su Will Smith, ma ora la situazione è decisamente cambiata. Dopo il terremoto di qualche giorno fa, le offerte sono state ritirate.

Netflix e Apple TV+ hanno silenziosamente ritirato le loro offerte per il film biografico su Will Smith. Oggi, lavorare con Will [Smith] è un affare molto rischioso.

Non sappiamo quanto sia affidabile la fonte del periodico britannico, ma non stupisce il fatto che Apple voglia evitare associazioni potenzialmente pericolose. Il gesto di Will Smith, infatti, è stato condannato (quasi) all’unanimità, e oggi stringere un accordo con lui potrebbe rivelarsi – e citiamo il The Sun – una mossa rischiosa.

Vale la pena ricordare che Will Smith è il protagonista di Emancipation, film prossimamente visibile in esclusiva proprio su Apple TV+ e girato prima dello sciagurato evento.