Apple riduce i prezzi di AppleCare+ per MacBook Pro e Air M1

Senza troppa fanfara, Apple ha ridotto i prezzi di AppleCare+ per i suoi portatili. Da oggi, l’estensione di garanzia e assicurazione tutto incluso per MacBook Air e MacBook Pro M1 parte da 199€.

Cosa Include AppleCare+

AppleCare+ per Mac è un’assicurazione che offre fino a tre anni di assistenza e copertura aggiuntiva sul computer e tutti gli accessori acquistati contestualmente; in più dà diritto anche a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ad un costo addizionale di 99€ (per problemi allo schermo o alla scocca esterna), o 259€ per danni di altro tipo. La copertura ha inizio dalla data di acquisto di AppleCare+, e si somma -senza sostituirli- ai due anni di garanzia del venditore previsti dalla normativa italiana a tutela del consumatore.

Tra gli altri vantaggi, segnaliamo l’accesso prioritario all’assistenza tecnica, assistenza per batterie che conservano meno dell’80% della capacità originale, assistenza software su macOS e iCloud,

app di Apple (Foto, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers e Keynote, Final Cut Pro e Logic Pro), e infine su connessione a stampanti e reti wireless.

A questo, aggiungiamo noi per esperienza, una maggiore “flessibilità” del Genius alle vostre eventuali richieste, soprattutto se dovete appoggiarvi a negozi convenzionati e APR con cui Apple tende a essere più rigida.

Nuovi Prezzi AppleCare+

Da oggi, i prezzi di AppleCare+ cambiano per MacBook Pro e Air, e scendono drasticamente:

AppleCare+ per MacBook Pro 13″ (M1): 279€

(M1): 279€ AppleCare+ per MacBook Air: 199€

AppleCare+ per i MacBook Pro 13″ Intel resta invece invariato ai precedenti 299€; per il taglio da 16″ invece resta fissato a 449€.

Come Acquistare AppleCare+

Una volta c’era un pacchetto fisico con un codice; per attivare AppleCare+ su un Mac oggigiorno, invece, è sufficiente seguire questa procedura entro 60 giorni dall’acquisto del computer:

Sul nuovo Mac aprite il menu  in alto a sinistra Fate clic su Informazioni su questo Mac → Assistenza Seguite le istruzioni su schermo per acquistare AppleCare+ immettendo i dati di pagamento necessari



In alternativa, potete effettuare la procedura su questa pagina del sito Apple (previo inserimento delnumero di serie del computer), oppure chiamando il numero 800 915 904.