Apple estende la campagna (RED) per combattere COVID-19

Per ogni prodotto (RED) che Apple vende, una parte del ricavato viene al Global Fund per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus.

Dal giorni del lancio del nuovo iPhone SE, Apple aveva annunciato che parte dei ricavi delle vendite dei prodotti (product)RED sarebbero stati impiegati nella lotta al Coronavirus in tutti i paesi che necessitano di aiuto.

Acquistando un prodotto color rosso, dunque, parte del ricavato viene devoluto da Apple al Global Fund per finanziare le iniziative contro Covid-19, in tutti quei paesi in cui l’emergenza è particolarmente grave; in particolare, i fondi verranno impiegati per l’equipaggiamento protettivo del personale sanitario, i test diagnostici e altri presìdi di sicurezza:

“Parte del ricavato dalla vendita di iPhone SE (PRODUCT)RED sarà destinata direttamente al fondo COVID-19 Response Fund del Global Fund, che aiuterà i Paesi con maggiore necessità di PPE, test diagnostici, attrezzature di laboratorio, comunicazioni di pubblica sicurezza, supporto della filiera e altro, e continuerà a finanziare programmi di sensibilizzazione, cura, prevenzione e lotta all’HIV/AIDS con particolare attenzione al problema della trasmissione del virus da madre a figlio.”

In teoria, l’iniziativa doveva concludersi il 30 giugno 2021, per “fornire sostegno critico ai sistemi sanitari più colpiti dalla pandemia” ma ora a Cupertino hanno deciso di estendere la scadenza al 30 dicembre 2021.

Sin dal momento della prima adesione al programma (product)RED nel 2006, Apple è storicamente il maggior contribuente: in 13 anni, ha donato oltre 220 milioni di dollari. Per aderire, è sufficiente decidere di acquistare un iPhone, un Apple Watch o un accessorio (PRODUCT)RED, riconoscibile dalla livrea rossa.

Acquista Apple Product(RED)