Apple dà 1.000$ ai dipendenti per allestire l’ufficio a casa

Per lavorare con maggior agio da casa, Apple dà ad ogni dipendente 1.000$ a ogni dipendente per allestire un home office. Ecco cosa include.

Per lavorare con maggior agio e in modo più produttivo anche da casa, Apple ha dato ad ogni dipendente 1.000$ per allestire un ufficio domestico. Ecco cosa include.

È da mesi che il Campus di Cupertino è vuoto, per via della crisi pandemica che ha devastato l’economia mondiale e creato contraccolpi che ci porteremo dietro a lungo. Febbraio 2022 doveva essere il gran giorno del rientro in presenza, e invece la diffusione della variante Omicron ha costretto Apple a rimandare i propri piani per la quarta volta di seguito.

In un simile contesto, le persone stanno abituandosi a svolgere le normali mansioni al di fuori dall’ufficio classico, ed ecco perché Apple ha sparigliato le carte (o forse si è vista costretta a farlo), regalando ad ogni dipendente un bonus di 1.000$ sonanti da spendere per l’attrezzatura dell’ufficio a casa.

Il set di prodotti per il perfetto ufficio a casa comprende:

Telecamera di elevata qualità, Full HD con Smart Auto-Focus & Esposizione, stabilizzazione e Auto-Framing (l’equivalente di Center Stage)

di elevata qualità, Full HD con Smart Auto-Focus & Esposizione, stabilizzazione e Auto-Framing (l’equivalente di Center Stage) Monitor Aggiuntivo da 27″ o 32″

da 27″ o 32″ Microfono USB

USB Lampada LED per ottimizzare l’illuminazione del volto

per ottimizzare l’illuminazione del volto Stand per sollevare il portatile e tenerlo all’altezza giusta

per sollevare il portatile e tenerlo all’altezza giusta Sedia da ufficio comoda, ergonomica, reclinabile e in grado di sostenere tutta la colonna vertebrale

Da principio, Apple sperava di poter dare il via ad un piano ibrido ufficio/casa a giugno 2021, ma da allora ha dovuto posticipare diverse volte; l’idea era di un rientro in ufficio 3 giorni su 5 ogni settimana, introducendo due giorni di flessibilità il mercoledì e il venerdì.

Tuttavia, i dipendenti di Cupertino non sono d’accordo e chiedono maggiore flessibilità. Da febbraio dell’anno scorso, il rientro al Campus è stato annullato 4 vole e spostato a da giugno a settembre, quindi a ottobre, a gennaio e infine a febbraio 2022.