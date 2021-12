AirTag, ecco come li usano per il rubare le auto

Tra i tanti usi impropri di AirTag c’è anche il furto delle auto. E la polizia del Canada lancia l’allarme: potrebbe accadere altrove.

La Polizia del Canada ha lanciato l’allarme. Negli ultimi mesi si è verificato un incremento importante di furti di auto collegati ad AirTag; e il rischio è che questa tecnica si diffonda presto anche altrove.

In un recente comunicato stampa, la York Regional Police conferma di aver individuato una “nuova tecnica per tracciare e rubare veicoli di fascia alta nella regione” e il riferimento esplicito è ad AirTag:

Da settembre 2021, gli ufficiali hanno indagato su 5 incidenti in cui i sospettati avevano piazzato dei piccoli dispositivi di tracciamento su veicoli di fascia alta così da poterli localizzare e rubare. Il marchio è “AirTags” e sono piazzati in luoghi nascosti alla vista nei veicoli target, mentre questi ultimi sono parcheggiati in luoghi pubblici come centri commerciali o parcheggi. I ladri poi seguono i veicoli target a casa della vittima, e li rubano dalla strada.

Di per sé, il furto vero e proprio avviene con tecniche già note, tipo l’uso di cacciaviti per guadagnarsi l’accesso all’interno, e la riprogrammazione della scheda logica per costringere l’auto ad accettare la chiave del ladro. Ma è la prima volta che, nell’equazione, compare tanto assiduamente il portachiavi smart di Cupertino.

C’è da dire che, in teoria, gli utenti seguiti dovrebbero ricevere un avviso che notifica la presenza dell’AirTag a bordo, ma gli avvisi anti-stalker sono tutt’altro che tempestivi e per ora non funzionano con Android. Insomma, così com’è, la situazione può prestarsi facilmente ad abusi.

Come Proteggersi?

Dal distretto di polizia canadese arriva una serie di consigli per evitare di essere seguiti:

Se possibile, parcheggiate sempre il veicolo in garage. La maggior parte dei furti avviene in strada.

Utilizzate un blocca-sterzo ben visibile.

Installate un blocco sulla porta dati. Si tratta di un dispositivo molto semplice ed economico che impedisce la riprogrammazione della scheda logica senza l’esplicito intervento del proprietario.

Valutate l’acquisto di un sistema di sorveglianza.

Ispezionate con regolarità il veicolo.

A cui, aggiungiamo noi, leggetevi accuratamente il nostro post su come impedire a qualcuno di seguirvi con AirTag e altri dispositivi.