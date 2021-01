AirPods Pro, Apple lancia la versione speciale (ma solo in Cina)

Giacomo Martiradonna,

In occasione del Capodanno Cinese, Apple ha lanciato una versione speciale di AirPods Pro. Ma non potrete acquistarla in Europa: ecco perché e in cosa differisce rispetto a quelli nostrani.

Il 2021 in Cina è l’anno del Bufalo; durerà dal 12 febbraio 2021 (giorno del Capodanno Cinese) fino al 31 gennaio 2022. Per festeggiare la ricorrenza, gli Apple Store del Paese di Mezzo hanno introdotto una variante di AirPods Pro con impressa l’icona di un bufalo sulla scocca e sulla confezione, rispettivamente in grigio e in rosso. Per il resto, niente di speciale: questi auricolari sono identici in tutto e per tutto agli omologhi nostrani, e hanno lo stesso prezzo di sempre e cioè 1.999 Yuan (252€).

In più, sulla localizzazione cinese dell’Apple Store online, è stata pubblicata una speciale guida per gli acquisti del Capodanno che include iPhone 12, accessori, gli AirPods Pro in versione limitata (di cui esistono solo 25.400 esemplari), Apple Watch, Mac con M1, iPad e molto altro.

Versioni Speciali Apple

Di tanto in tanto Apple ama tirar fuori dal cilindro versioni speciali dei propri prodotti. A volte lo fa aggiungendo un colore inedito a catalogo, come fu ad esempio con l’Oro Rosa di iPhone X, ma è la prima volta che utilizza la serigrafia per promuovere un’edizione limitata.

In alcuni casi, sono direttamente i produttori di terze parti che prendono un gingillo Apple e gli infondono nuova vita tappezzandolo di tonalità diverse o materiali più preziosi; è il caso di AirPods Max Gold, le AirPods Max di Caviar in pelle di coccodrillo e oro che costano la bellezza di 88.000€.

