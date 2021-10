AirPods 3 Vs. AirPods Pro: Differenze e come Scegliere

I nuovi AirPods ereditano molte delle caratteristiche di AirPods Pro ma costano molto meno: ecco differenze e somiglianze, e come scegliere.

In questi giorni, Apple ha presentato i nuovi AirPods di terza generazione con Audio Spaziale, design rinnovato, equalizzazione adattiva, sensori di pressione, resistenza a acqua e sudore, ricarica MagSafe. Praticamente degli AirPods Pro (con qualche differenza importante) ma ad un prezzo molto competitivo. Ecco quindi una guida che vi aiuterà a capire le somiglianze e differenze tra AirPods 3 e. AirPods Pro, per compiere la decisione giusta al momento dell’acquisto.

AirPods 3 Vs. AirPods Pro: Somiglianze

A livello hardware, le somiglianze tra i due auricolari sono tantissime, dal chip H1 alla resistenza al sudore. Eccole nel dettaglio:

Driver ad alta escursione progettato da Apple

Amplificatore custom ad alta gamma dinamica

Accelerometro per il rilevamento del movimento

Accelerometro per il rilevamento vocale

Due microfoni beamforming

Microfono rivolto verso l’interno

Sensore di pressione

Bluetooth 5.0

Chip H1

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa

Equalizzazione adattiva

Ehi Siri

Switch automatico

Ascolto dal vivo

Livelli cuffie

Regolazioni cuffie

IPX4 Resistenti al sudore e all’acqua

Custodia di ricarica MagSafe

Five minutes in the case provides around one hour of listening time or around 1 hour of talk time

Incisione personalizzata

AirPods 3 Vs. AirPods Pro: Differenze

Sono tuttavia le differenze a rendere AirPods e AirPods Pro due prodotti parecchio diversi, adatti a soddisfare esigenze differenti. Nello specifico, ecco cos’ha in più AirPods:

Sensore di rilevamento della pelle

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica

Fino a 4 ore di conversazione con una sola carica

Fino a 30 ore di ascolto con la custodia di ricarica

Fino a 20 ore di conversazione

AirPods Pro invece può vantare in più:

Cuscinetti copriauricolari in silicone (tre misure)

Prese d’aria per l’equalizzazione della pressione

Due sensori ottici

Cancellazione attiva del rumore

Modalità Trasparenza

Amplificazione conversazioni

Fino a 4,5 ore di ascolto con una sola carica (fino a 5 ore disabilitando la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza)

Più di 24 ore di ascolto con la custodia di ricarica

Più di 18 ore di conversazione

Quale Scegliere?

La verità è che i nuovi AirPods somigliano moltissimo ad AirPods Pro ma costano anche molto meno: di listino, parliamo di 199€ contro 279€, quindi la bellezza di 80€ in meno. Ma l’altra verità è che, su Amazon, è possibile portarsi a casa AirPods Pro per una cifra molto inferiore che -al minimo storico- ha toccato i 174€. Al momento della stesura di questo post, su Amazon, i due auricolari hanno pressoché lo stesso prezzo.

Ciò dipende dal fatto che che AirPods Pro è in catalogo da tempo (e dunque rientra nella fluttuazioni di prezzo tipiche del colosso dell’e-commerce, e con un po’ di attenzione e il clic rapido, si riesce a strappare l’occasione); AirPods di terza generazione, invece, sono appena usciti e quindi per qualche tempo resteranno al prezzo di listino ufficiale.

Quale dei due modelli scegliere dunque? Per come la vediamo noi, il modo più saggio consiste nello stilare una classifica di 2 o 3 feature che per voi sono irrinunciabili, e infine optare per il dispositivo che le offre tutte o che ne offre il maggior numero.

Per esempio, nella nostra lista delle priorità metteremmo Audio Spaziale e Cancellazione del Rumore; dunque, la scelta obbligata nel nostro caso è AirPods Pro. Se invece per voi è più importante una lunga autonomia, sicuramente AirPods di terza generazione costituiranno la scelta migliore. E voi, quali AirPods acquisterete? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook

