Apple lancia i nuovi AirPods di terza gen.: Prezzi e Disponibilità in Italia

Apple ha lanciato i nuovi AirPods di terza generazione. Audio Spaziale, supporto speciale ad iOS 15 e altro. Ecco prezzi e disponibilità.

Con un comunicato appena giunto in Redazione, Apple conferma quello che i rumors vaticinavano da tempo: signore e signori, ecco AirPods di terza generazione.

“Audio spaziale, funzioni evolute, un’esperienza d’ascolto magica e un nuovo design affusolato” si legge nel comunciato. “Grazie alla potenza del chip H1 unita a un sistema acustico progettato da Apple, i nuovi AirPods usano l’audio computazionale per offrire un suono incredibile con equalizzazione adattiva. Ogni utente può godersi l’audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, nei film e nelle serie TV, e beneficiare del rilevamento dinamico della posizione della testa, su tutti i dispositivi Apple. Oltre a essere resistenti al sudore e all’acqua, i nuovi AirPods hanno un sensore di pressione per gestire chiamate e riproduzione musicale in modo semplice e intuitivo. Hanno una maggiore autonomia e offrono fino a sei ore di ascolto1 e fino a 30 ore di ascolto totali con la comoda custodia di ricarica.”

Il design, esattamente come previsto, è più leggero e affusolato, con un’angolazione più stretta che dovrebbe garantire maggiore comfort e al contempo indirizzare con efficienza il suono all’interno del canale uditivo. Lo stelo è stato reso accorciato rispetto alla generazione precedente, ma include comunque il sensore di pressione disponibile anche AirPods Pro per gestire la riproduzione. I nuovi AirPods sono resistenti al sudore e all’acqua: sia la custodia di ricarica che gli auricolari hanno una resistenza di grado IPX4.

Funzionalità Avanzate

Gli AirPods di terza generazione includono un driver ad hoc e un amplificatore ad alta gamma dinamica che dovrebbero generare bassi più intensi e frequenze alte più limpide rispetto alla generazione precedente. Il microfono stato è rivestito da una rete acustica che permette di ridurre il sibilo del vento, il che dovrebbe restituire una voce più chiara durante le chiamate.

Dal punto di vista dell’elaborazione del segnale audio, AirPods 3 includono il nuovo codec AAC-ELD che promette di garantire una qualità della voce ad alta definizione; inoltre, è inclusa una unità di elaborazione dell’audio computazionale che offre la stessa esperienza di AirPods Pro e AirPods Max, come l’equalizzazione adattiva e l’audio spaziale (esperienza tridimensionale simile all’effetto surround di cui abbiamo già parlato) con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Più Autonomia

Negli AirPods di terza generazione la batteria dura un’ora in più rispetto alle generazioni precedenti, offrendo dunque fino a 6 ore di autonomia in ascolto e fino a 4 ore di autonomia in conversazione. Bastano 5 minuti di ricarica per ottenere un’ora di batteria, e con altre quattro ricariche nella custodia l’autonomia in ascolto può arrivare complessivamente fino a 30 ore.3 I nuovi AirPods inoltre supportano MagSafe, e possono essere ricaricati senza fili.

Supporto a iOS 15

Quando sono abbinati a iOS 15 e iPadOS 15, i nuovi AirPods garantiscono le seguenti funzionalità avanzate:

Grazie all’audio spaziale e al rilevamento dinamico della posizione della testa, durante le chiamate di gruppo FaceTime la voce sembra provenire direttamente dal punto dello schermo in cui si trova la persona che parla, dando l’impressione di trovarsi nella stessa stanza. La funzione “Leggi notifiche ad alta voce” permette a Siri di leggere notifiche importanti e urgenti, come quelle di Messaggi, Promemoria, Calendario e chiamate, ma anche le notifiche delle app non Apple che sfruttano le API. Gli AirPods ora fanno parte della rete di Dov’è composta da centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo, così è possibile localizzarli nell’app Dov’è e con la modalità Smarrito, e ricevere avvisi e notifiche sonore in caso di separazione.

Disponibilità AirPods

I nuovi AirPods possono essere ordinati a partire da oggi e potranno essere acquistati nei negozi da martedì 26 ottobre, al prezzo di 199€.