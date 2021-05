Accessori AirTags: stampa in 3D i tuoi (gratis)

Giacomo Martiradonna,

Coi prezzi bassissimi a cui sono arrivate oramai le stampanti 3D, che senso ha spendere 10€ (ma pure 20-30€) per un accessorio per AirTag quando potete divertirvi a creare e personalizzare tutti gli accessori che desiderate a costo zero? Ecco i migliori progetti per stamparseli da sé in 3D.

Data la linearità del design e del concetto di Airtag, anche gli accessori spesso sono altrettanto semplici: piccole custodie di acciaio e pelle, box in materiale plastico, e così via. Tutte cosette che oggigiorno ci si può creare da sé con un po’ di ingegno à la Art Attack e con relativa facilità, anzi, colmando magari alcune lacune del mercato (non esistono prodotti per tutte le esigenze) e addirittura consentendo di personalizzare il prodotto finale. E con quel che si spende per 10 di questi accessori, non scherziamo, alla fine ci si compra una stampante 3D.

Accessori AirTag Fai-da-Te

E grazie alla generosità di alcuni utenti che hanno condiviso online i modelli 3D dei propri accessori per AirTag, ora potete sfornare portachiavi-AirTag, porta-AirTag da bici, collari AirTag per animali domestici, custodie AirTag per Siri Remote e molto altro. Ecco alcuni dei progetti 3D più interessanti da scaricare gratis:

La lista dei progetti è in continua espansione. Per scoprirli tutti, vi rimandiamo a questa pagina di Thingiverse.