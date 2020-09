Apple Watch Series 6: serve Apple per sostituire il Solo Loop

Giacomo Martiradonna,

E chi se l’aspettava. Avete presente il Solo Loop, cioè la serie di cinturini per Apple Watch privi di fibbia e fermagli? Se sbagliate misura, poi bisogna rimandare indietro l’intero orologio.

Con Apple Watch Series 6 e SE, Apple ha introdotto una nuova versione di cinturini, chiamati Solo Loop; niente fibbie né buchi, e risultano anche molto pratici e ragionevolmente economici rispetto ad altri. Permettono di indossare l’orologio in un istante, come fosse un braccialetto.

Per venire incontro alle esigenze di tutti, Cupertino vende ogni Solo Loop in 9 dimensioni differenti; per decidere quale di esse fa per voi, è sufficiente scaricare e stampare questo PDF e usarlo come modellino. Le misure tuttavia non sono proprio precise, e qualche utente si è trovato con un Solo Loop troppo stretto o troppo largo. È così che molti hanno fatto l’amara scoperta; scrive su Twitter uno di loro:

Le mie scelte sono tenermi la taglia sbagliata di cinturino, oppure restituire tutto quanto (orologio e cinturino) e ripetere l’ordine in una taglia in meno, che però non arriverà prima di novembre. Vorrei tanto sapere perché l’esperienza di prodotto Apple, quando ci si avvicina vagamente al supporto, diventa un completo incubo.

Il problema, detta brutalmente, è che Apple deve accontentare chi ha fatto l’ordine; non ci sono modelli di ricambio da offrire a chi ha sbagliato taglia. Dunque, le strade da percorrere sono due a nostro modo di vedere: 1. Provate prima il Solo Loop in Apple Store, così da essere certi della taglia giusta oppure 2. Scegliete direttamente un altro cinturino. Altrimenti, questo è lo scenario che potrebbe attendervi; a voi la scelta.

