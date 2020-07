Macintosh.js, l'emulatore di MacOS 8 facile e completo

Di Giacomo Martiradonna giovedì 30 luglio 2020

Curiosi di provare un vecchio Macintosh Quadra del 1991 con MacOS 8? Ora è possibile grazie ad un emulatore gratuito e facilissimo da usare .

MacOS 8 si è trasformato in un'applicazione che potete provare e usare senza limiti grazie agli sforzi di uno sviluppatore, Felix Rieseberg. Disponibile per Mac, Linux e Windows, basta scaricare il pacchetto e avviarlo per tornare immediatamente al 1991.

L'app in questione si chiama Macintosh.js, è scritta in JavaScript (dunque, se non lo avete, dovrete scaricarlo da qui) ed è in grado di creare una macchina virtuale che emula un Macintosh Quadra 900 con CPU Motorola, il chip in uso primo di passare all'architettura PowerPC di IBM.

L'applicazione include diversi giochi, app e demo di quell'epoca, tra cui: Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander, Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling e Damage Incorporated, oltreché un kit di costruzione siti Web di Apple. Troverete perfino Internet Explorer e Netscape preinstallati, ma si tratta di versioni talmente vetuste da non essere neppure in grado di visualizzare la home di Google.

Rilasciato nel lontano 1997, MacOS 8 costituiva un importante aggiornamento di Mac OS che includeva molte delle tecnologie del defunto -e mai completato- Copland OS. Viene ad oggi considerato un passaggio fondamentale della storia dell'informatica, mentre a Cupertino si sviluppava macOS X, la versione del sistema operativo Desktop di Apple che tutt'ora fa funzionare i nostri Mac.

Chi ci si vuole divertire un po' troverà su questa pagina di Archive.org un elenco sterminato di software da scaricare e avviare nell'emulatore. Potete scaricare Macintosh.js dal sito Web ufficiale del progetto, facendo clic sullo Standalone Download per macOS.