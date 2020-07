IOS 14 e AirPods: tutte le nuove feature

Di Giacomo Martiradonna venerdì 24 luglio 2020

Con iOS 14, AirPods diventano ancora più smart, utili e ricchi di funzionalità. Ecco cosa cambia col nuovo sistema operativo.

Con iOS 14, AirPods e AirPods Pro Apple ha riprogettato l'esperienza AirPods su iOS 14, creando un sistema di gestione ancora più intuitivo e integrato; tra le novità, audio spaziale, passaggio automatico tra dispositivi, notifiche sullo stato della batteria e strumenti di regolazione del suono e delle frequenze per utenti con esigenze specifiche.

Audio Spaziale

È un'esclusiva di AirPods Pro, annunciata al WWDC 2020; sfruttando i sensori presenti sugli auricolari e manipolando le forme d'onda in tempo reale, l'Audio Spaziale permette di creare l'illusione del suono Surround.

In pratica, grazie all'impiego dei dati provenienti da accelerometri e giroscopio presenti in AirPods Pro‌ (che si muovono nello spazio) e ‌iPhone‌ (che sta fisso in un punto), Apple riesce a tracciare il movimento della testa, e dunque può rimappare il campo uditivo per dare l'impressione di un suono avvolgente.

Switch Auto

Già oggi è possibile passare gli AirPods ed AirPods Pro da un dispositivo all'altro in modo semplice, purché siano collegati dal medesimo account iCloud. Ma con iOS 14‌, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 macOS Big Sur diventa ancora più immediato.

In pratica faranno tutto loro: quando cambiate dispositivo, si connetteranno automaticamente e senza dover fare nulla. Magie di Handoff e Continuity.

Notifiche Batteria

Quando la batteria di AirPods sta morendo, una notifica vi avviserà per tempo. Così avrete modo di metterle in carica prima che sia troppo tardi.

Carica Ottimizzata

La funzione di Carica Ottimizzata di iOS 14 fa sì che iPhone apprenda le vostre abitudini di ricarica, e usi queste informazioni per caricare al 100% la batteria solo quando serve davvero; mantenere una carica media al di sotto dell'80%, infatti, preserva lo stato di salute degli ioni di litio.

Regolazione Cuffie

Tra le feature di accessibilità di AirPods ora ce n'è una consente di amplificare determinate frequenze, e ottimizzare l'onda sonora per chiamate, musica e film; il risultato è un audio più cristallino e facilmente comprensibile, utile soprattutto agli utenti con problemi di udito.

Si attiva in Impostazioni → AirPods → Impostazioni Accessibilità Audio → Regolazione Cuffie (potrebbe cambiare nome nella versione definitiva; in inglese è Headphones Accommodations). A questo punto, partirà una procedura guidata che aiuterà l'utente nelle regolazioni di fino.

Salute Udito

Con iOS 14, Apple ha preso a cuore la salute dell'udito degli utenti. È infatti scientificamente provato che bastino 80 decibel per 40 ore consecutive per produrre un'evidente riduzione della sensibilità acustica; con 90 decibel bastano appena 4 ore a settimana. E con oltre 100 decibel, sono sufficienti pochi minuti a settimana per fare danni.

Ecco perché esiste una feature che consente di impostare un limite massimo di output degli auricolari (da 75 a 100 Decibel) che trovate in Impostazioni → Accessibilità → Suoni e Feedback Aptico.

Chi lo desidera, può attivare il controllo volume in tempo reale direttamente nel Centro di Controllo.



