iOS 14, impostare i percorsi ciclabili nelle Mappe

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 22 luglio 2020

A distanza di 10 anni da Google Maps, anche le Mappe Apple introducono finalmente le piste ciclabili. Ecco come funziona la feature.

In un mondo profondamente segnato dagli effetti del Coronavirus e in cerca forsennata di nuovi espedienti di mobilità ecosostenibile, spostarsi in bicicletta o monopattino diventerà sempre più comune. Ecco perché, colmando un ritardo decennale, Apple ha introdotto le piste ciclabili nelle mappe di iOS 14.

Assieme agli avvisi degli autovelox, le zone a traffico limitato e i percorsi per veicoli elettrici è l'altre grande novità delle Mappe in iOS 14. Così la descrive Apple:

Vai spesso in bici? Ora Mappe ti guida su piste ciclabili e strade adatte ai ciclisti. Guarda l’anteprima del dislivello, controlla se c’è traffico e imposta percorsi per evitare scale o tratti ripidi. Mappe ti dà anche indicazioni vocali ad hoc, e puoi perfino seguire l’itinerario sul tuo Apple Watch: così basta uno sguardo e tu pedali senza pensieri.

Ovviamente, e come è sempre avvenuto, la feature sarà da principio disponibile nella Bay Area di San Francisco, a Los Angeles, a New York, a Shanghai, a Pechino e in altre città, per poi espandersi ulteriormente.



Per impostare un percorso in bici, è sufficiente effettuare questi passaggi:





Aprite l'app Mappe e impostate la destinazione



Toccate Indicazioni



Toccate l'icona della bicicletta



Toccate Vai



E notate la finezza. A differenza delle indicazioni per auto, Mappe mostrerà il percorso suggerito con tanto di variazioni di altitudine, l'altitudine totale da percorrere, la distanza e i tempi di percorrenza previsti. Laddove disponibili, il sistema potrebbe perfino suggerire di prendere una rampa di scale per risparmiare tempo.



