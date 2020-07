iOS 13.6 e macOS Catalina 10.15.6:le novità per gli utenti

Di Giacomo Martiradonna giovedì 16 luglio 2020

Apple ha reso disponibili due importanti update che vi consigliamo di installare al più presto. Si tratta di iOS 13.6 e macOS Catalina 10.15.6. Ecco cosa cambia.

Pioggia di update per tutti. In queste ore, Apple ha reso disponibili diversi aggiornamenti software per tutte le proprie piattaforme, inclusi iPhone, iPad, Mac e tutto il resto. Ecco cosa cambia per gli utenti con iOS 13.6 e macOS Catalina 10.15.6.

La novità più importante è certamente la versione audio delle notizie principali di Apple News+ (e funziona pure con CarPlay!); peccato soltanto che la cosa non riguardi il nostro paese. Pertanto, al netto di questa inedita feature, a noialtri restano solo gli update di natura squisitamente tecnica. Che riportiamo qui di seguito.

macOS Catalina 10.15.6



Aggiunge una nuova opzione per ottimizzare lo streaming video su notebook Mac compatibili con HDR, per una maggiore durata della batteria



Risolve un problema per cui il nome del computer poteva cambiare dopo l’installazione di un aggiornamento software



Risolve un problema a causa del quale alcuni mouse e trackpad USB potevano perdere la connessione



L'update è disponibile per i seguenti modelli di Mac:





MacBook: inizio 2015 o più recente



MacBook Air: metà 2012 o più recente



MacBook Pro: metà 2012 o più recente



Mac Mini: fine 2012 o più recente



iMac: fine 2012 o più recente



iMac Pro: 2017



Mac Pro: fine 2013 oppure metà 2010/metà 2012 con GPU che supporta Metal



iOS 13.6

"iOS 13.6", scrive Apple, "aggiunge il supporto per le Car Key, introduce le storie audio in Apple News+ (che però si applica solo al mercato USA, n.d.A.) e contiene una nuova sezione sintomi nell’app Salute. Questa nuova versione include anche correzioni di bug e miglioramenti alla velocità di sistema, oltre alla possibilità di attivare o disattivare gli aggiornamenti automatici di iOS."

Ecco le novità nel dettaglio:

Car Key

Tramite Car Key potremo potremo accedere facilmente alla nostra auto (se compatibile) semplicemente utilizzando il nostro iPhone o Apple Watch. Il processo di associazione viene eseguito tramite l’app Wallet, quindi è necessario disporre dell’app del produttore dell’auto per procedere con la configurazione. Gli utenti devono posizionare l’iPhone sopra il lettore NFC nell’auto durante il processo iniziale, quindi CarKey sarà disponibile nell’app Wallet. Addirittura potremo condividere le chiavi tramite iMessage, ad esempio con i membri della famiglia.

Storie audio in Apple News+



Le storie audio sono versioni narrate di alcune delle migliori letture che è possibile trovare su Apple News+, selezionate e prodotte dagli editori di Apple News come parte dell’abbonamento Apple News+.



Apple News Today è un nuovo briefing audio gratuito sulle principali storie del giorno raccolte dagli editor di Apple News, disponibile anche nell’app Podcast



Una nuova scheda Audio semplifica la ricerca delle storie audio di Apple News Today e Apple News+



CarPlay consente di ascoltare Apple News Today e Apple News+ mentre siamo in viaggio



Le notizie locali nel feed oggi forniscono un’ampia copertura di San Francisco, la Bay Area, Los Angeles, Houston e New York City



Altre storie disponibili dai fornitori di notizie locali con un abbonamento ad Apple News+

La newsletter quotidiana di Apple News ora può essere personalizzata con storie che riflettono i nostri interessi



Sezione sintomi app Salute



Nuova categoria per i sintomi nell’app Salute, inclusi i sintomi registrati da Cycle Tracking ed ECG



Possibilità di registrare nuovi sintomi, come febbre, brividi, mal di gola o tosse, e condividerli con app di terze parti



Per procedere con l'aggiornamento, è sufficiente aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e seguire le indicazioni, su iPhone o iPad.

Infine, Apple ha reso disponibile anche l’aggiornamento 13.4.8 per HomePod, che introduce “miglioramenti generali per stabilità e qualità” ma nessuna nuova feature, e watchOS 6.2.8 che porta Car Key anche su Apple Watch.



