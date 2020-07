Apple Glass, un concept rivela come potrebbe rivoluzionarci la vita

Di Giacomo Martiradonna lunedì 6 luglio 2020

Un designer ha immaginato alcune delle funzionalità più rivoluzionarie di Apple Glasses. Ve le mostriamo in uno spettacolare video che vi lascerà di stucco.

Un designer, Hacker 34, ha immaginato alcune delle (potenziali) feature più caratteristiche di Apple Glasses, il visore a realtà aumentata a cui si lavora da anni a Cupertino. Il risultato è un dispositivo che ha il potenziale per rivoluzionare le modalità con cui fruiamo della tecnologia, permeando di informazioni utili ogni angolo del nostro mondo visivo.

Contrariamente ad altri concept già visti, quello che vi mostriamo oggi non rappresenta una volo pindarico high-tech; è piuttosto una rappresentazione parecchio realistica delle funzionalità che probabilmente vedremmo su Apple Glasses, se Apple decidesse di lanciarli. Nel video si legge:

"La vista è appena diventata smart. Ecco a voi Apple Glass. Hardware rivoluzionario con due incredibili schermi Retina trasparenti, chip G1, scanner LiDAR avanzato, batteria che dura tutto il giorno, ricarica wireless veloce, controlli Touch su Montatura o AirSwipe, alimentato dal sistema operativo AR più avanzato al mondo rOS, e molto altro."

Da quel che si vede, Apple Glass si configura esattamente come un paio di AirPods: basta aprire l'astuccio vicino ad iPhone e confermare l'abbinamento; poi, la realtà aumentata viene utilizzata per ritrovare un iPhone smarrito, per leggere notizie e messaggi e per ricevere indicazioni sulle mappe sovraimpresse alla strada. Tutta l'interazione avviene attraverso un misto di comandi vocali con Siri, controlli a sfioro sulla montatura degli occhiali e infine con AirSwipe, cioè movimenti delle mani a mezz'aria.

Per poter interpretare questi ultimi e la realtà circostante, gli occhiali sono infarciti di sensori: Scanner LidAR, sensori di luce ambientale e sensore di prossimità, cui si aggiungono microfono, due display Retina trasparenti e un potente chip G1 Dual Core a coordinare il tutto.

Secondo gli analisti, Apple Glass dovrebbe arrivare tra il 2021 e il 2022; per ora, l'unica certezza è che la sperimentazione prosegue, non senza qualche intoppo di tanto in tanto.