macOS Big Sur, i Mac compatibili

Di Giacomo Martiradonna martedì 23 giugno 2020

Ecco la lista completa dei Mac compatibili con macOS Big Sur.

La prossima versione di macOS, ribattezzata Big Sur, introdurrà diverse novità soprattutto a livello di usabilità e design d'interfaccia grafica, oltreché lanciare il primo supporto ufficiale ai processori ARM. E sarà compatibile con la maggior parte dei modelli di Mac su cui è installato Catalina.



Qui di seguito trovate l'elenco dei modelli di Mac compatibili:





MacBook 2015 e modelli successivi



MacBook Air 2013 e modelli successivi



MacBook Pro 2013 e modelli successivi



iMac 2014 e modelli successivi



iMac Pro 2017 e modelli successivi



Mac mini 2014 e modelli successivi



Mac Pro 2013 e modelli successivi





Restano quindi esclusi i seguenti modelli supportati in Catalina ma non in Big Sur:





MacBook Pro 2012 e Inizio 2013



MacBook Air 2012



iMac 2012 e 2013



Mac mini 2012



Al momento, macOS Big Sur è disponibile in versione Beta per gli sviluppatori registrati (e paganti) all'Apple Developers Program; una Beta pubblica sarà sicuramente resa disponibile nelle prossime settimane. La versione definitiva, invece, arriverà in autunno.