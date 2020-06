iOS 14, quali saranno i dispositivi compatibili

Di admin martedì 23 giugno 2020

Ecco tutti i dispostivi Apple su cui potrà essere installata la nuova versione del sistema operativo per iPhone, iOS 14.

iOS 14 è l'aggiornamento del sistema operativo per iPhone che milioni di utenti stavano aspettando dopo anni di cambiamenti mai così sostanziali. Le novità che introdurrà iOS 14 sono tantissime e forse molte di queste, a cominciare dai widget, potrebbero non essere disponibili per tutti i dispositivi supportati da iOS 14.

Apple non ha ancora fornito chiarimenti su quali funzionalità saranno esclusive per iPhone 12 o per i dispositivi più recenti, ma ha fornito la lista ufficiale dei dispositivi che saranno compatibili: