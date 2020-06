iPhone pieghevole: ecco il primo prototipo di Apple

Di Giacomo Martiradonna martedì 16 giugno 2020

Apple ha messo a punto il suo primo iPhone pieghevole. Un dispositivo a doppio schermo che risolve i problemi che affliggono il Samsung Galaxy Fold.

È da secoli che se ne parla, ma stavolta è molto più che un semplice volo pindarico. Pare che nelle segrete di Cupertino esista un prototipo di iPhone pieghevole; solo che non è quello che ci aspettavamo.

Dimenticate i fantascientifici concept che abbiamo visto fino ad oggi. Il prototipo messo a punto da Apple è molto meno audace (ma più robusto) dell'idea che molti di noi avevano dell'iPhone Fold. Lo ha rivelato l'attendibile Jon Prosser in un recente tweet, che tradotto in italiano recita:

Il cosiddetto iPhone "pieghevole" di Apple in realtà non è affatto pieghevole 🧐

L'attuale prototipo ha due pannelli display separati su cardine.

Contorni rotondi, in acciaio inossidabile come il design dell'attuale iPhone 11.

Niente Notch - c'è una piccola fronte sul display esterno che ospita il Face ID.

Insomma, qualcosa di molto simile all'LG G8X piuttosto che al Galaxy Fold, per intenderci. Tuttavia, "non somiglia a due telefoni attacchi assieme" ha aggiunto. "Anche se si tratta di due pannelli separati, quando i display sono estesi, sembrano ragionevolmente attigui e privi di soluzione di continuità."

Quella dei cardini costituisce una delle possibili soluzioni alla questione, e risolve con un approccio molto pratico il problema di delicatezza e "plasticosità" dei telefoni con pannello pieghevole; al costo, però, di avere due pannelli fisicamente separati.

Difficile dire dunque se e quando un dispositivo del genere farà realmente il debutto nel mondo dell'elettronica di consumo; gli analisti sostengono che un iPhone Fold venderebbe bene, e in generale ci si aspetta grossi numeri per questo segmento di mercato nel 2020. Ma sappiamo tutti com'è fatta Apple: se non possono dare un contributo significativo su un tema, preferiscono semplicemente passare ad altro.

