"Apple Glass": prezzi italiani a periodo di lancio

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 20 maggio 2020

Ora viene fuori anche il prezzo di commercializzazione di Apple Glass, i visori a Realtà Aumentata con la mela. In Italia i prezzi partiranno da 549€.

Jon Prosser l'ha fatto di nuovo. Non ha svelato soltanto il brand con cui verranno commercializzati i visori a Realtà Aumentata di Apple e il periodo di lancio, ma pure il prezzo di commercializzazione al pubblico. Ecco quando arriva e quanto vi costerà Apple Glass.

Le novità emerse sono tante. Alcune di queste vi piaceranno, anche perché se dobbiamo essere onesti, pensavamo che il prezzo per l'utente finale sarebbe stato molto più alto:





Brand: Il nome di marketing dei visori sarà "Apple Glass."

Prezzo: I visori partiranno negli USA da 499$, che da noi si tradurranno in 549-559€ tutto incluso. Tuttavia, per le lenti graduate ci saranno costi accessori.

Pairing: I visori dovranno essere abbinati ad un iPhone, un po' come Apple Watch originale.

Feature Avanzate: Un prototipo iniziale possiede LiDAR e ricarica wireless.

Data di Lancio: L'idea era di lanciare Apple Glass come una sorta di "One More Thing" all'evento dedicato ad iPhone 12 del prossimo ottobre, ma a causa delle restrizioni sociali dovute alla pandemia di Coronavirus, Apple sta pensando ad un Evento Speciale ad hoc a marzo 2021. Il rilascio del prodotto nei negozi dunque potrebbe arrivare a fine 2021 se non a inizio 2021.



La situazione purtroppo è quella che è, ed è molto difficile prevederne gli sviluppi; secondo gli analisti, infatti, l'evento di settembre dedicato ai nuovi iPhone potrebbe slittare a ottobre, e iPhone 12 Pro e Pro Max potrebbero essere disponibili col contagocce per molte settimane. Insomma, abbiamo atteso per anni questo momento, e ora -come tante altre cose della vita- abbiamo dovuto metterlo in standby.