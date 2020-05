AirPods Pro emette rumori strani: eliminare la statica

Di Giacomo Martiradonna giovedì 7 maggio 2020

Talvolta AirPods e AirPods Pro possono emettere un fastidioso suono di statica. Ecco come risolvere.

In alcuni casi, i possessori di AirPods ed AirPods Pro sperimentano dei fastidiosi rumori di statica con i loro auricolari. La buona notizia è che Apple è a conoscenza del problema, e ha già diramato una serie di consigli utili per risolvere.

Aggiornamento Software

La cosa più importante da fare è tenere sempre aggiornato il firmware di AirPods Pro; l'ultimo update è stato rilasciato solo martedì scorso e da solo dovrebbe eliminare la maggior parte dei fastidi. Se così non fosse fosse, c'è una serie di piccoli accorgimenti che potete seguire per tentare di migliorare la situazione.

Verifiche Preliminari

Prima di contattare Apple, ci sono tre verifiche fondamentali che andrebbero fatte in autonomia. Eccole nel dettaglio:





Assicuratevi che tutti i dispositivi connessi ad AirPods Pro -inclusi iPhone, iPad, iPod touch e Mac- siano sempre aggiornati all'ultima versione del software.



Assicuratevi che i dispositivi connessi ad AirPods Pro siano ragionevolmente vicini, e che non ci siano elementi di disturbo o interferenza tra i due.



Provate ad ascoltare l'audio in app diverse per determinare se si tratti effettivamente di un problema di AirPods e non di un software in particolare.



Se i disturbi audio non si risolvono, o addirittura peggiorano in ambienti molto caotici, durante gli esercizi, o mentre parlate al telefono, allora è consigliabile contattare Apple al più presto e fissare un appuntamento col Genius.

Pulizia AirPods

In generale, la sporcizia che si accumula inevitabilmente in AirPods non dovrebbe causare rumori gracchianti o di statica; tuttavia, può influire sulla qualità complessiva e sul volume. Dunque, il consiglio che vi diamo -anche per ragioni di igiene- è di tenerle pulite il più possibile. Qui spieghiamo come fare.



