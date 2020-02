AirPods Pro: Impostare Cancellazione Rumore sempre attiva

Di Giacomo Martiradonna martedì 4 febbraio 2020

Anche voi disattivate sempre per sbaglio la Cancellazione Rumore? Ecco come fare in modo che la Cancellazione Rumore resti sempre attiva su AirPods Pro.

Una delle seccature più grandi di AirPods Pro è che, spesso, basta calibrare male il tocco del dito per disattivare per sbaglio la Cancellazione Rumore. Ecco come fare in modo che la Cancellazione Rumore resti sempre Attiva.

La Cancellazione Rumore è la killer app di AirPods Pro: quando è attivata, genera un'onda uguale e contraria a quella di treni, brusio, sferragliamenti vari e crea una sensazione ovattata di silenzio che è quasi irreale; il tutto mentre la musica fluisce incessantemente, isolandoci dal trambusto del mondo.

Funziona talmente bene che, in effetti, l'ideale sarebbe tenerla sempre attiva; il problema è che, di default, i gesti per controllare AirPods possono interferire tra loro. Forse è capitato anche a voi: un tocco rapido dello stelo avvia la musica o la mette in pausa; un doppio tocco va avanti, e un triplo va indietro. Un tocco lungo, invece, cambia modalità tra Cancellazione Rumore, Modalità Trasparenza o Effetti Disattivati.

Ed è lì che casca l'asino: spesso il dito esita troppo e invece di passare al brano successivo, si disattiva la Cancellazione Rumore; e quel che è peggio, ci si accorge di questo solo dopo parecchio tempo. Ma per fortuna c'è la soluzione.

Per evitare la disattivazione accidentale della Cancellazione Rumore in AirPods Pro, connettetele ad iPhone, dopodiché aprite Impostazioni > Bluetooth e toccate la piccola "i" a destra degli auricolari. Nella sezione "Tieni Premuto" è possibile impostare l'effetto della pressione lunga in modo indipendente per ognuno degli auricolari: al posto del Controllo Rumore impostate Siri per entrambi.

D'ora in avanti, ogni volta che sbaglierete tocco, al massimo si attiverà Siri ma la Cancellazione Rumore resterà attiva. E comunque, non appena sentite il suono di Siri, ricordate che potete annullare la richiesta all'istante con un ulteriore tocco.