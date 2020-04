iPhone SE: il video dell'unboxing Apple è "minimalista"

Di Giacomo Martiradonna giovedì 23 aprile 2020

Apple ha voluto stracciare tutti sul tempo, e ha lanciato lei stessa un video-unboxing di iPhone SE. Ed è un gioiello di minimalismo.

Come da tradizione, ora che il nuovo iPhone SE è disponibile, partirà molto presto il tormentone dei video di spacchettanza, un rituale a cui non possiamo e non vogliamo sottrarci. Stavolta, però, Apple ha voluto bruciare tutti sul tempo, e lanciare la propria versione dell'unboxing. Ed è super minimalista.

iPhone SE VS. iPhone 8: tutte le differenze Si somigliano molto, dal punto di vista del design, ma il nuovo iPhone SE non è semplicemente un iPhone 8 in un nuovo pacchetto. Ecco 4 notevoli differenze tra i due modelli.

Quello che vedete in cima al post è il video che Apple diffonderà sui social per pubblicizzare iPhone SE, il nuovo smartphone low-cost con display più piccolo, Touch ID e processore A13 Bionic.

Quello è che colpisce è la sua durata -appena 8 secondi- e il fatto che non ci sia alcuna voce narrante, né musica. Si sente a malapena un crescendo di rumori di sottofondo, e infine lo schianto della confezione che cade sul tavolo. Infine, una serie di scritte enuncia le caratteristiche del prodotto:



Design Compatto da 4.7"



Chip A13 Bionic



Scatti di Qualità Professionale



Un sacco di cose belle



E costa pure meno



E questo è quanto. D'altro canto, che altro si può dire di un dispositivo che somiglia in tutto e per tutto al vecchio iPhone 8 dal punto di vista del design, della fotocamera e del sensore biometrico? L'unica vera novità di pregio è il processore A13 Bionic, e infatti, è la prima cosa che menzionano.

Acquista il nuovo iPhone SE su Amazon: