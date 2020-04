iPhone SE Plus: lancio rimandato per il Coronavirus

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 22 aprile 2020

A causa della crisi in cui è precipitato il mondo dopo il Coronavirus, Apple ha deciso di posticipare il lancio di iPhone SE Plus. Ecco feature, caratteristiche e periodo di lancio.

Ora che il nuovo iPhone SE è formalmente sul mercato, Apple ha intenzione di lanciare una versione maggiorata con display più ampio e un prezzo comunque molto aggressivo. Tuttavia, data la difficile congiuntura economica, pare che il lancio di iPhone SE Plus sia stato rimandato di qualche mese.

Lo rivela l'affidabile Ming-Chi Kuo, secondo cui iPhone‌ SE Plus è stato posticipato dalla prima alla seconda metà dell'anno prossimo. In una recente nota agli investitori si legge:

"In un precedente report, avevamo previsto che Apple avrebbe lanciato il nuovo iPhone nella prima metà del 2021 [....]. Tuttavia, riteniamo che Apple rimanderà probabilmente il lancio dal primo semestre 2021 al secondo."

iPhone SE Plus: Feature & Design

Il nuovo modello disporrà di un display LCD più grande da 5.5 o 6.1 pollici, molto simile ad iPhone 11 e 11 Pro. Non avrà Face ID, tuttavia, e piuttosto integrerà il vecchio Touch ID nel pulsante Home.

Tuttavia, questa scelta di design renderà molto sottile la cornice superiore, visto che dovrà ospitare soltanto fotocamera frontale, microfono e speaker. Il processore resterà l'A13 Bionic presente già nella controparte da 4.7 pollici.

Per quanto concerne i prezzi infine, non possiamo ancora prevederli con precisione; probabilmente non lo conoscono neppure a Cupertino. Ma poiché parliamo comunque della famiglia SE, è facile immaginare che saranno inferiori a quelli di iPhone 11. Diciamo, verosimilmente attorno ai 600€ nella versione base.

