Apple Watch Series 6: arrivano Touch ID e ossimetro

Di Giacomo Martiradonna lunedì 30 marzo 2020

La prossima generazione di Apple Watch sarà dotata di ossimetro, Touch ID integrato e supporto sleep tracker. Ecco tutte le novità in arrivo.

Apple Watch Series 6 dovrebbe integrare una gran quantità di interessanti sensori. Lo rivela l'israeliano The Verifier, citando "fonti senior" ritenute molto affidabili.

Touch ID

Non è chiaro come dovrebbe essere implementato un sensore Touch ID su Apple Watch, né se ci sia la tecnologia adeguata per farlo. Di sicuro, tornerebbe molto utile per evitare di dover immettere il codice PIN ogni volta che ci si sfila l'orologio.

Ma occorre valutare quanto contribuisca all'aumento dello spessore del display integrare un sensore simile nella scocca di un gingillo tanto piccolo. Ma forse, Apple potrebbe trovargli posto eliminando il sensore di contatto con la pelle (quello che si attiva quando slacciate Apple Watch, per l'appunto, richiedendo il PIN la volta successiva che lo indossate).

Ossimetro

L'ossimetro consentirebbe di misurare automaticamente i livelli di ossigeno nel sangue, e avvisare l'utente se la saturazione scende sotto i livelli ottimale, sintomo di un grave problema che richiede immediata attenzione.

Sleep Tracker

È da mesi che se ne parla, e pare che stavolta ci siamo davvero. Apple ha in mente di introdurre un meccanismo di monitoraggio del sonno che misurerà il tempo passato a riposo e la qualità del sonno.

Apple Watch 6: Altre Caratteristiche

Stando al quotidiano online, Apple Watch Series 6 darà sfoggio ad un "design rinnovato", con batteria più capiente, miglior supporto ad LTE e supporto a WiFi 6. Inoltre, watchOS 7 introdurrà nuove app preinstallate e piccole migliorie per Siri; sarà compatibile con ‌Apple Watch‌ Series 3 e versioni successive, ma non col Series 2 e le precedenti.







Acquista su Amazon

Apple Watch Series 3 (GPS) con cassa 38 mm in alluminio grigio siderale e cinturino Sport nero a 238€

Apple Watch Series 3 (GPS) con cassa 38 mm in alluminio color argento e cinturino Sport bianco a 239€

Apple Watch Series 3 (GPS) con cassa 42 mm in alluminio grigio siderale e cinturino Sport nero a 269€

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) con cassa 42 mm in alluminio color argento e cinturino Sport bianco a 299€