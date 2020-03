Apple TV, in arrivo taglio da 128GB e nuova Modalità Bambini

Di Giacomo Martiradonna martedì 24 marzo 2020

Ad Apple TV sta per crescere la memoria. E col nuovo taglio da 128GB verrà introdotta anche una speciale Modalità Bambini

Nella prossima versione di tvOS, verrà implementata una inedita Modalità Bambini, e nuovi controlli parentali; inoltre, sembra che per l'occasione verrà lanciata una nuova versione di Apple TV con un maggiore quantitativo di memoria onboard: si parla di un taglio da 128GB.

La Modalità Bambini consentirà ad Apple TV di scaricare contenuti esclusivamente rivolti a un pubblico di ragazzi, con opzioni di controllo parentale che permette di limitare quali e quanti contenuti visualizzare. I genitori in altre parole saranno in grado di bloccare show televisivi, film e app che non ritengono appropriate, oltreché impostare limiti di utilizzo personalizzati.

Il tutto grazie all'implementazione della feature Tempo di Utilizzo anche su tvOS, che servirà a capire quanta televisione guardiamo, e che tipo di intrattenimento ci piace; e funzionerà anche con giochi e app.

Le novità saranno lanciate più in là nel corso dell'anno, assieme ad una nuova accoppiata di Apple TV basate su processore A11 o A12 e caratterizzate dai tagli di 64/128GB di memoria, contro l'attuale binomio 32/64GB. La presentazione dovrebbe avvenire verso novembre o dicembre di quest'anno, il che tuttavia appare curioso visto che Apple non organizza mai eventi speciali a ridosso delle festività. Ma va' a sapere: con lo scompiglio creato dal Coronavirus, oramai, non esistono più certezze.

