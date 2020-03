iOS 13, Hotspot Personale attivo ma niente Internet?

Di Giacomo Martiradonna lunedì 23 marzo 2020

Se, quando abilitate Hotspot Personale su iPhone, non riuscite a navigare, sappiate che non è colpa vostra. Si tratta di un bug di iOS 13: ecco come risolvere.

Alcuni utenti si sono resi conto che, di tanto in tanto, l'Hotspot personale cessa di funzionare correttamente. Ciò avviene in quasi tutte le versioni di iOS 13 e iPadOS 13, incluse quelle meno recenti. Ecco come risolvere, in attesa di una soluzione ufficiale.

In un recente documento interno inviato da Apple a tutti gli Apple Store e agli Authorized Service Providers si legge della presenza di problemi con l'uso della funzionalità di Hotspot personale su iOS 13; in alcuni casi, non si riesce a navigare con la connessione condivisa. Si tratterebbe di un bug, di cui Apple è al corrente e su cui sta già lavorando.

In attesa di un aggiornamento software risolutivo (e non è chiaro se iOS 13.4 lo includa già), il consiglio ufficiale è di disattivare e riattivare Hotspot personale. Non sarà il massimo della praticità, ma per il momento questo passa il convento. In ogni caso: niente paura, perché non si tratta di un problema hardware.