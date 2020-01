Cyberphone, ecco l'iPhone 11 Pro in titanio ispirato al Cybertruck di Tesla

Di Daniele Particelli mercoledì 29 gennaio 2020

Avrete sicuramente visto e apprezzato il Cybertruck presentato nelle ultime settimane da Tesla. E se si unissero insieme le caratteristiche di iPhone 11 Pro con lo stile del nuovo pick-up della società di Elon Musk? La risposta arriva da Caviar, società famosa in tutto il Mondo pimpare gli iPhone per un pubblico disposto a spendere cifre esorbitanti per uno smartphone quasi unico.

E così ecco arrivate il Cyberphone, che non è altro che un iPhone 11 Pro incastonato di una scocca in titanio che richiama proprio la geometria del Cybertruck di Tesla.

Caviar, che non è alcun legame né con Apple né con Tesla, ha annunciato oggi che produrrà soltanto 99 esemplari del Cyberphone ad un prezzo che non è stato reso noto.

Se avete una valanga di soldi da spendere per un iPhone 11 Pro esteticamente tutt'altro che gradevole potete collegarvi a questo indirizzo e prenotare il Cyberphone nel taglio di memoria che preferite.

