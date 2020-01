App Store, a Capodanno record di fatturato

Di Giacomo Martiradonna giovedì 9 gennaio 2020

Il 2019 è stato un anno fenomenale per Apple, almeno per quanto concerne i servizi Internet. Le cose vanno a gonfie vele e il 1 gennaio 2020 ha segnato il record del miglior fatturato giornaliero di sempre.

"2019 storico" per Apple e per la divisione dei servizi Internet; a Cupertino stappano lo spumante e si godono i numeri eccellenti fatti con Apple Arcade, Apple TV+, Apple News+ e Apple Card, oltreché con App Store, Apple Music e iCloud. E c'è pure il record di fatturato nella giornata del 1 gennaio 2020: ben 386 milioni di dollari in appena 24 ore.

Eddy Cue, vice presidente senior dei servizi Internet e del software, gongola. "Il 2019 è stato l'anno più grande per i Servizi nella storia di Apple. Abbiamo introdotto diverse nuove ed eccitanti esperienze per tutti i clienti, il tutto elevando gli standard di privacy e sicurezza degli utenti." Ecco qualche dato che certifica la crescita:





I clienti App Store hanno speso la cifra record di 1,42 miliardi di dollari tra la Vigilia di Natale e Capodanno (+16% rispetto l'anno scorso), e ben 386 milioni di dollari il 1 gennaio 2020 (+20%).

Oltre il 50% dei clienti Apple Music ha utilizzato la funzionalità di testo sincronizzato con la musica introdotto con iOS 13.

Apple TV+ "ha fatto la storia" dopo essere stata la prima piattaforma di streaming a ricevere multipli Golden Globe e nomination presso la Screen Actors Guild al momento del lancio l'anno scorso, ed è l'unico servizio di streaming attualmente disponibile in oltre 100 paesi del mondo.

‌Apple News‌ ha ottenuto oltre 100 milioni di utenti attivi mensili tra USA, UK, Australia e Canada.

Nel 2020, ‌Apple News‌ fornirà copertura live delle presidenziali USA in partnership con ABC News.

I Podcast di Apple ora arrivano a 800.000 show in 155 paesi .

Nel 2019 più di 150 location tra stadi arene, parchi, luoghi d'intrattenimento in tutto il mondo accettavano biglietti ticketless su iPhone e Apple Watch.



Nel 2020, i clienti iPhone e Apple Watch saranno in grado di pagare i mezzi pubblici per metro e bus a Washington D.C., Shenzhen, Guangzhou, Foshan, Guangdong con la modalità Carta Rapida.



Oltre il 75% degli utenti iCloud sono protetti dall'autenticazione a due fattori.



Durante la presentazione degli ultimi risultati fiscali del 2019, Apple aveva rivelato che durante il suo quarto trimestre fiscale il segmento dei servizi aveva raggiunto 12.5 miliardi di dollari di fatturato; un netto miglioramento rispetto ai 10.6 miliardi dell'anno precedente e degli 11.46 miliardi del terzo trimestre 2019. Su base annuale, la crescita è stata del 18% in tutto il mondo.