Safari su macOS Catalina: disabilitare "chiedi permesso per download"

Di Giacomo Martiradonna lunedì 27 gennaio 2020

Ogni volta che su macOS Catalina tentate di scaricare un file da un sito Web, Safari chiede prima l'autorizzazione. La buona notizia è che potete disabilitare questa cosa.

Ogni volta che su iOS 13 e macOS Catalina tentate di scaricare un file da un sito Web, Safari chiede prima l'autorizzazione a procedere e lo fa ogni santa volta. Una buona norma che tuttavia, a lungo andare, diventa pure piuttosto tediosa. Ecco come disabilitarla in generale, o selettivamente per alcuni siti Web.

Purtroppo, su iPhone e iPad non c'è modo di disabilitare questa feature in alcun modo: ogni tentativo di download da un sito Web richiede la conferma esplicita da parte dell'utente; su Mac, invece, la scelta viene ricordata per la volta successiva, ma solo in relazione a quello specifico sito Web.

Per la maggior parte degli utenti ciò costituisce un ragionevole compromesso tra sicurezza e seccature, ma per qualcuno -in particolare i più esperti- può costituire una semplice perdita di tempo. Ecco come risolvere.



Per consentire sempre i download in Safari, a prescindere dal sito Web aperto, è sufficiente:





Aprire le Preferenze di Safari



Fare clic sul tab "Siti Web"



Nella barra di sinistra, selezionare "Download"



In fondo a destra, alla voce "Quando visiti altri siti Web" sostituire "Chiedi" con "Consenti"



D'ora in avanti, ogni volta che tenterete di scaricare un file da Internet, Safari lo farà in automatico e senza infastidirvi; occhio, però, perché a quel punto un sito malevolo potrebbe effettuare download a vostra insaputa. Ovviamente, ciò non basterebbe per infettare un Mac: poi occorrerebbe comunque fare doppio clic sul file scaricato, e seguire le istruzioni di un'eventuale installazione.

Nota: All'interno di "Siti Web" > "Download" potete regolare quali siti Web hanno accesso ai download, quali sono bloccati e quali invece possono sempre. Per eliminare un sito specifico dalla cronologia, selezionatelo quindi premete il pulsante "Rimuovi" in basso a sinistra.