Domotica iPhone, tutti i migliori accessori 2020

Di Giacomo Martiradonna martedì 11 febbraio 2020

La domotica per iPhone costa poco e produce effetti fantascientifici: potete automatizzare luci, serrature, elettrodomestici, telecamere, riscaldamento, condizionamento e irrigazione con cifre molto basse e risultati garantiti. Ecco i migliori prodotti HomeKit disponibili sul mercato italiano nel 2019.



Aggiornamento 11 febbraio 2020: Aggiunti sistemi di allarme domestico WiFi fai-da-te Arlo 2.

Nonostante ci abbia messo più tempo di quanto avremmo immaginato e sperato, HomeKit sta finalmente prendendo piede. La piattaforma di domotica Apple è ricca di accessori modulari che potete incastrare tra loro in modi sorprendentemente sofisticati. Grazie a questo protocollo, ad esempio, potete impostare che la telecamera di videosorveglianza si accenda da sé non appena uscite di casa, o che il termostato spenga i riscaldamenti quando vengono spente tutte le luci. O addirittura che parta l'irrigazione quando fa troppo caldo o il robot taglia-erba se piove tanto.

E il bello è che per raggiungere questo livello di automazione non servono più costose configurazioni o tecnologia complicata. Basta una connessione ad Internet ed una rete WiFi: al resto pensano gli accessori.

Nella lista che vi proponiamo abbiamo inserito esclusivamente prodotti certificati HomeKit (con un'unica, recente eccezione: gli speaker Amazon Echo, e qui sotto vi spieghiamo perché) e con spedizione gratuita. Consideriamo i seguenti accessori molti validi per il rapporto prezzo prestazioni offerto, e in molti casi abbiamo potuto testarli di persona per mesi e anni. I codici sconto che vi segnaliamo purtroppo hanno durata molto breve, e potrebbero non funzionare più nei giorni successivi alla pubblicazione; per cui se siete interessati a un prodotto, vi consigliamo di acquistarlo al più presto per godere del prezzo agevolato.

Sistemi di Allarme:



Attualmente, sono due i principali e più completi kit di sistemi d'allarme WiFi fai-da-te compatibili con HomeKit. Uno è Abode, che tuttavia non è ancora distribuito in Italia, e l'altro è l'ottimo Arlo 2. A differenza delle semplici telecamere, questi sistemi includono o possono aggiungere sirene, sensori volumetrici, sensori di movimento, luci automatiche, sirene esterne, NAS di registrazione, citofoni smart, pannelli solari e molto altro. Ecco le offerte attualmente disponibili:





Smart Speaker

Ikea ha finalmente reso disponibile un update che porta Airplay 2 sulle casse WiFi della linea Symfonisk. Dunque, oltre a poter controllarle attraverso l'app Sonos, si può utilizzarle come destinazione AirPlay su iPhone e iPad con a iOS 11.4 e versioni successive. La feature è supportata su:



In attesa che HomePod faccia finalmente il suo debutto nel nostro paese, meglio puntare l'attenzione su uno dei suoi più interessanti competitor. Amazon ha ufficialmente lanciato qui da noi la sua linea di smart speaker con Alexa; e sebbene tecnicamente HomeKit e Alexa siano due protocolli completamente diversi, i dispositivi che funzionano con il primo di solito supportano sempre anche la seconda. Ciò accade per via del meccanismo di certificazione dei prodotti di domotica, molto economico e lasco per Amazon, e complesso e costoso per l'equivalente Apple. Dunque, se un gingillo smart funziona con HomeKit, al 99% potete controllarlo anche con Alexa. Il che significa che se vi serve uno speaker da mettere in salotto per gestire luci, videosorveglianza e riscaldamento, o ascoltare di tanto in tanto un po' di musica, le casse Amazon Echo potrebbero fare al caso vostro, soprattutto per via del prezzo nettamente più competitivo.

Tra l'altro, a partire dall'anno scorso, Alexa supporta Apple Music; se collegate un economico Amazon Echo alle casse in salotto (via Bluetooth o via cavo), avrete portato l'intelligenza artificiale in casa con un investimento davvero minimo. In grassetto i prodotti in offerta speciale ad oggi 2 agosto 2019:



Per di più, sono stati creati dei pacchetti speciali scontatissimi che contengono, oltre allo smart speaker, anche altri accessori, compresi subwoofer, lampadine Philips Hue e prese smart.

Interruttori Smart

Progettato da italiani in modo specifico per gli impianti elettrici nostrani, Iotty I3 è un interruttore smart retroilluminato che sostituisce quelli esistenti a casa vostra e aggiunge loro il supporto a Siri, Alexa e Google Home, oltreché funzionalità di accensione e spegnimento automatico, controllo consumi e molto altro; se necessario, può essere usato configurato deviatore/invertitore via app, purché sia collegato ad altri Iotty. Il software è molto ben fatto: sono supportati perfino i Comandi Rapidi di Siri. Disponibile in bianco o nero, ha un design molto moderno e accattivante e costa 79,95€ su Amazon.



Non chiamatelo solo interruttore smart, perché è molto di più. Il Vocolinc PM5 include infatti una presa elettrica Schuko e due USB che è possibile comandare attraverso Siri, Assistente Google e Alexa (quest'ultima in arrivo entro qualche giorno); in più, include una luce notturna che si attiva separatamente dalla parte elettrica. Il che significa che potete creare una scena (magari con comando vocale "buona notte") che spenga la lampada sul comodino e accenda la luce notturna. Costa solo 39,99€ comprese spedizioni su Amazon.



Koogeek presa intelligente (42,99€): Potete collegare qualunque dispositivo, telecamera o lampada a questo interruttore. Noi, ad esempio, lo teniamo abbinato alla piantana in ufficio, per lo sfizio di spegnerla con una richiesta a Siri. In più, quando sono tutti fuori, la lampada si spegne da sé. Al momento della stesura di questo post si trova a un prezzo un po' salato, ma se buttate un occhio di tanto in tanto su Amazon, si riesce a trovare facilmente al di sotto dei 30€.



Riscaldamento & Climatizzazione

è la nuova generazione del dispositivo di controllo dei climatizzatori. Permette di tenere sotto controllo accensione, spegnimento e consumi grazie all'intelligenza artificiale e all'app per iPhone. Con Tado, il condizionatore si spegne da sé quando siete fuori casa, per poi riaccendersi quando necessario per farvi trovare un ambiente confortevole. L'ultima versione V3+ appena lanciata costa meno e supporta Alexa, Google Home, IFTTT e da oggi anche Apple HomeKit.



Tado termostato intelligente (229€): Affidabile, robusto ed elegante. Usiamo questo dispositivo da circa tre anni, e dall'anno scorso in abbinamento al nuovo bridge di terza generazione col supporto a HomeKit. I comandi di Siri potrebbero funzionare meglio, ma per il resto nulla da eccepire: funziona bene e fa ciò che promette. Il dispositivo sa quando siete a casa, e quando non c'è nessuno, e in quest'ultimo caso bypassa la programmazione e spegne i riscaldamenti, per riaccenderli quando capisce che state per rientrare. Non potrete più farne a meno.



Lampade & Illuminazione

Le lampadine smart e il Gateway Trådfri di Ikea sono già compatibili con Homekit; basta aggiornare il firmware dei dispositivi attraverso l'ultima versione dell'app, rilasciata nelle scorse ore. Il codice HomeKit del Gateway invece è indicato nell'app mobile di Ikea, in Impostazioni > Integrazioni > Apple HomeKit. Inoltre, sono finalmente giunte sul mercato (USA e UK, per il momento) anche le prese smart della stessa linea, molto attese per via del prezzo molto più economico (10€) rispetto ai prodotti concorrenti, ma fate attenzione. Al momento non risultano ancora ufficialmente compatibili con HomeKit, sebbene da Ikea facciano sapere che stanno per superare al più presto l'impasse; in ogni caso, avrete bisogno del Gateway Trådfri per far funzionare tutti i gingilli di domotica Ikea.



Strisce LED di Koogeek (36,99€): Supportano oltre 16 milioni di sfumature diverse, dimming e e sono perfettamente configurabili dell'app Casa. Sono l'ideale per un design moderno, per creare un ambiente cinema domestico o per una sessione alla PlayStation.



In alternativa, ci sono le strisce LED di iHaper lunghe 3 metri, dimmerabili e con oltre 1600 sfumature di colore differente. Ovviamente, compatibili con Homekit, a 35,99€ su Amazon con spedizione inclusa.



Koogeek E27 8W cambia colore Dimmerabile Wi-Fi Smart LED: Lampadina da 8 Watt, capace di erogare fino a 500 lumen di luce, temperatura colore da 2700K (bianco caldo) a 6000K (bianco luce diurna) regolabile, per un totale di 16 milioni di colori tra cui scegliere. Costa 39,99€ ma col codice sconto JWIWJ3V5 viene solo 30,99€ comprese spedizioni.



VOCOlinc Lampadina LED Intelligente (24,99€): Lampadina smart da 6 Watt che si comanda con la voce. Può cambiare colore. Non è molto potente, dunque non può essere usata per illuminare interi ambienti; pensatela piuttosto per creare "ricette luminose".



Philips Hue White Starter Kit con 2 lampadine bianche (64,84€): Sono le decane dell'illuminazione con controllo wireless. Questo kit include due lampadine a ghiera grossa e luce bianca, e il bridge di controllo compatibile HomeKit. La potenza è già migliore della VOCOlinc, e arriva a 9 Watt.



Koogeek Smart Socket (24,99€, scontato della metà con codice OHK2CNU4 prima dell'acquisto): Questa speciale presa trasforma qualunque lampadina in una lampadina smart, controllabile da remoto.



Eve Flare Lampada LED portatile intelligente con tecnologia Apple HomeKit, resistente all'acqua IP65 e con ricarica wireless, adatta a ambienti esterni e interni, con possibilità di regolare tonalità e intensità del colore via app. Estremamente piacevole ed elegante, con classe di efficienza energetica A++. Costa 99€ comprese spedizioni su Amazon.



Eve Light Strip

Striscia LED Intelligente di Elgato, bianco e colori a Spettro Completo, totali 1800 Lumen; non richiede un hub per Apple HomeKit. Viene 79€ comprese spedizioni su Amazon.



Philips Lighting LightStrip Plus, Kit Base Striscia LED 11 W luce bianca, 2 metri a 76,99€ su Amazon comprese spedizioni Prime. Il Kit LightStrip + 2 sensori di movimento viene invece 188€ comprese spedizioni.



Giardino & Outdoor



Eve Aqua Irrigatore Automatico (99,95€): La domotica sbarca anche in giardino, con questo regolatore dell'acqua intelligente. Costa poco più dei suoi simili di vecchia generazione, ma si controlla attraverso iPhone.



Gardena Smart System consiste in una serie di dispositivi intelligenti per gestire il meteo, l'irrigazione a zone, accensione e spegnimento automatizzati e molto altro. Grazie ad un aggiornamento software annunciato al CES 2019, tutti i dispositivi della serie Smart System sono ora ufficialmente in grado di supportare HomeKit e i comandi vocali di Siri, ma possono essere controllati anche dall'app Gardena Smart System. I dispositivi consentono di creare zone di irrigazione multiple, controllare la quantità d'acqua e fertilizzante immessa, misurare l'umidità del terreno e molto altro:

Gardena Smart Water Control per Irrigazione Intelligente a 142€ comprese spedizioni Prime

Gardena Robot Rasaerba Smart Sileno 500 City con Gateway a 1.099€ comprese spedizioni Prime

Gardena Smart System Set Completo (robot, hub, irrigatore automatico e sensore) a 1.649€ con spedizione Prime gratuita

Gardena Smart Pressure Pump Pompa Elettrica A Pressione Comandabile Da App/Tablet, 5000 L/H, Con Prefiltro, Autoadescamento a 382€ comprese spedizioni Prime



Automazione & Interni



Fibaro Flood Sensor Avete presente quando si rompe un tubo dell'acqua o la lavatrice vi lascia a piedi (e in lago d'acqua saponata)? Con questo sensore HomeKit, non potrete impedire l'allagamento, ma per lo meno potrete essere tempestivamente informati con una Notifica su iPhone e iPad. Costa 50€ comprese spedizioni su Amazon



Ikea sta lavorando ad una sistema di oscuranti smart che funzionano con telecomando e attraverso gli assistenti virtuali di Apple, Google e Amazon. Si chiamano FYRTUR (lancio previsto a febbraio 2019) e KADRILJ (lancio previsto in seguito), vanno a batteria ricaricabile (vedi foto qui sotto) e costeranno tra i 99,95€ e i 139€ a seconda delle dimensioni e del colore. Il modello base è grigio scuro e ha dimensioni di 80 × 195cm. Purtroppo HomeKit non sarà immediatamente supportato, ma arriverà in un secondo momento -forse già per aprile- con un aggiornamento firmware. Aggiorneremo il post non appena ci saranno novità.



Koogeek Sensore Porte e Finestre Non serve avvitare né trapanare. È sufficiente rimuovere la striscia adesiva e far aderire i sensori sui due lati di qualunque porta e finestra per essere immediatamente avvisati quando qualcuno entra e se abbinate un'Apple TV o un iPad come hub domestico, potete controllare la situazione anche quando siete fuori casa. L'importante è che rientri nel raggio d'azione del Bluetooth del dispositivo. In più potete impostare delle automazioni del tipo: "quando apro la finestra, accendi la luce fuori" e così via. Costa 30,99€ comprese spedizioni Prime.



Serratura Danalock V3 con HomeKit (246€ comprese spedizioni): Finalmente è arrivata anche in Italia la serratura smart che Apple vendeva negli Stati Uniti. Si monta con facilità, come qualunque altra serratura, e si comanda con Siri. Questa serratura dal design moderno si chiude da sé una volta entrati in casa. È possibile usare una chiave normale se si scaricano le batterie (4 batterie CR123A, che durano circa 1 anno). Infine, si può fornire l’accesso a tutti i familiari tramite l’app Casa.



Fibaro Button (45€): Un semplice pulsante smart e senza fili che attiva la funzionalità che preferite. Può accendere o spegnere qualunque cosa, attivare elettrodomestici, avviare o bloccare la riproduzione musicale. Scegliete voi l'uso che preferite. È disponibile anche nei colori bianco, nero, verde e arancio.



Fibaro Sensore di Movimento (73,90€): Grazie a questo accessorio, potete creare scene basate sul movimento; cose del tipo: accendi la luce quando qualcuno entra in stanza, e spegnila quando ne esce. Oppure: accendi riscaldamento/ventilatore quando c'è qualcuno nello studio, e così via.

Telecamere HomeKit



D-Link DSH-C310 Videocamera Omna (99,99€): Ampiezza di 180°, Full HD a 1920 x 1080 pixel, sensori infrarosso, microfono e altoparlante integrati; oltre ovviamente all'integrazione con HomeKit e Siri. Non si può proprio chiedere di più a una telecamera. A differenza di altri prodotti simili, non richiede abbonamenti. Assolutamente consigliata.



Logitech Circle 2 a 129,99€ comprese spedizioni è un sistema cablato di telecamere per interni ed esterni, compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant. Registra video full HD a 1080p e 180 gradi di ampiezza, con profondità fino a 4.5 metri. A differenza degli altri prodotti, registra tutto sul Cloud, il che garantisce che nessuno possa togliere la schedina di memoria e eliminare così le prove di un'irruzione domestica; la contropartita consiste nel fatto che occorre pagare un abbonamento annuale (facoltativo) per poter accedere a video più vecchi di 24 ore fa. Non è compatibile con IFTTT, e anche per questa ragione la riteniamo la meno conveniente dell'intera carrellata.



Arlo Baby a 154€ comprese spedizioni è una telecamera specificatamente pensata come soluzione di baby monitor. Supporta i 1080p, la visione notturna, garantisce audio a due vie per parlare al bambino, integra un riproduttore musicale musica, la luce notturna, nonché gli avvisi di movimento, suono e pianto. In più ha anche dei sensori di qualità aria.



Netatmo Presence a 209,99€ spedizione inclusa è una telecamera di sicurezza per esterni con illuminazione integrata. Non soltanto con una notifica su iPhone eventuali intrusioni, ma attiva anche un potete fascio di luce. L'installazione è facile, ed è opzionalmente possibile salvare i flussi video su Dropbox o su server FTP (magari, sul Mac di casa). Considerate che la qualità di ripresa è davvero buona, e che vi serviranno almeno 1,5 Mbit di upload (meglio 3Mbit) e uno spazio di archiviazione di 10GB per 24 ore di registrato.

Il bello di usare HomeKit è che potete usare diverse telecamere, e vedere il flusso video doi tutte direttamente all'interno dell'app Casa. E se avete un'Apple TV, invece, potete controllare tutto dall'app HomeCam di Aaron Pearce, disponibile anche per iOS e sbloccabile con acquisto In-App da 5,49€.