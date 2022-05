Trasformano un ascensore in un Apple Store: è successo davvero

Una compagnia di artisti ha messo su uno scherzo piuttosto singolare: ha trasformato un ascensore in un Apple Store, con tanto di Genius in maglietta blu.

In questi giorni, circola sui social una singolare immagine che mostra un manipolo di persone in coda davanti ad un ascensore trasformato in finto Apple Store. Vi chiederete si si tratti di un fake o se è tutto vero, e ve lo confermiamo: è il singolare scherzo messo a punto da una compagnia di artisti statunitensi a novembre 2017.

Qualche anno fa, un gruppo di improvvisazione ha trasformato una fermata della metro di New York in un finto Apple Store, con tanto di Genius in maglietta blu. E il risultato fu strepitoso.

I ragazzi hanno affisso un logo Apple all’ascensore della metro all’incrocio tra East 23rd Street e Park Avenue a Manhattan, quello che conduce alla linea Lexington Avenue. Poi ha fatto mettere in coda una cinquantina di finti clienti e ha disseminato la zona di finti dipendenti in maglietta blu. Alcuni attori, invece, uscivano in tanto tanto dalla metro con una una busta Apple tra le mani nell’acclamazione degli astanti. Era il periodo in cui iPhone X era stato appena presentato, e molti desideravano metterci le mani su.

Da principio, hanno fatto capolino alcuni curiosi, cui è stato detto che si trattava di un nuovo Apple Store provvisorio in attesa che la ristrutturazione dell’iconico negozio sulla 5a Avenue fosse completata (cosa tra l’altro vera). Poi, i falsi dipendenti hanno perfino provato a convincere gli ignari passanti a mettersi in coda per iPhone X:

“Alcuni se la sono davvero bevuta e si sono messi in fila, sperando di mettere le mani su iPhone X in anticipo. Eravamo preoccupati che ciò potesse davvero accadere, e non volevamo sprecare il tempo della gente. Allora i nostri falsi impiegati Apple hanno iniziato a dire che avevamo terminato i telefoni, e che soltanto i primi 50 in fila se li sarebbero aggiudicati.”

La cosa ha avuto talmente successo, che è nato perfino un thread spontaneo su Reddit. Scherzo perfettamente riuscito, c’è da dire: godetevelo con le immagini in cima al post.