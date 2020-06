Problemi di stampa su Mac? Una soluzione semplice

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 17 giugno 2020

Se avete problemi di stampa su macOS, ecco come risolvere in pochi istanti, senza diventare matti.

In generale macOS, iOS e le stampanti lavorano sempre molto bene assieme, ma quando qualcosa va storto allora sono dolori. Talvolta è colpa del software di terze parti poco stabile, altre volte invece è colpa della stampante stessa. Dando per scontato che non ci siano guasti all'hardware (in quel caso, vi salverà solo una stampante nuova; lasciate perdere le riparazioni per prodotti di grado consumer), ecco un trucco drastico ma efficace che potete usare quando siete in panne.

Questo trucco funziona con tutte le varianti di macOS, da macOS Catalina ai sistemi molto vecchi tipo Leopard e Snow Leopard. Per ripristinare il sistema di stampa su Mac è sufficiente seguire questi passaggi:



Dal menu Apple in alto a sinistra del display, aprite le Preferenze di Sistema



Selezionate Stampanti e Scanner



Fate control clic (o clic col pulsante sinistra del mouse) sulla stampante incriminata



Fate clic su Ripristina sistema di stampa...



Date conferma e immette le credenziali di amministratore



Ciò cancellerà le stampanti, i fax e gli scanner installati e inoltre eliminerà tutta la coda stampa; utile dunque quando, presi dall'esasperazione, avete premuto troppe volte il tasto di Stampa e ora vi ritrovate con un flusso continuo di stampe in uscita. La buona notizia però è che, per la reinstallazione, sarà sufficiente scollegare e ricollegare la stampante perché il sistema scarichi i driver necessari e riconfiguri da sé il tutto.

Drastico, per l'appunto, ma sicuramente efficace.

Acquista su Amazon: