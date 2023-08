Porta la tua musica preferita AL MARE O IN PISCINA con l'Altoparlante bluetooth IN OFFERTA

Quanto è bello ascoltare le tue canzoni preferite in spiaggia o a bordo piscina? Prima di partire per le vacanze accaparrati l’altoparlante Bluetooth portatile CREATIVE MUVO Go. Questo dispositivo è il compagno audio ideale per le tue avventure all’aperto, le feste in casa o semplicemente per goderti la tua musica preferita ovunque tu vada. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto incredibile di 10€, pagando solo 49,99€.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei piunti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Altoparlante Bluetooth portatile CREATIVE MUVO Go: audio eccezionale ovunque tu sia

Il CREATIVE MUVO Go è dotato di specifiche tecniche eccezionali che lo rendono un leader nel suo campo. Con la sua connettività Bluetooth 5.3, puoi facilmente collegare il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo compatibile e goderti un’esperienza di ascolto senza fili. Grazie alla sua impermeabilità IPX7, puoi portarlo con te anche sotto la doccia o in piscina senza preoccupazioni.

Ma lascia che ti parli delle specifiche più importanti. L’altoparlante offre una durata della batteria straordinaria fino a 18 ore, che ti permette di goderti la tua musica per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, i bassi potenti ti offriranno un’esperienza audio coinvolgente e di qualità superiore.

Con la funzione Wireless Stereo Link, puoi collegare due altoparlanti CREATIVE MUVO Go insieme per ottenere un’esperienza audio stereofonica ancora più immersiva. Questa caratteristica ti permette di espandere il suono in modo da riempire l’intera stanza con la tua musica preferita.

Se sei un amante della musica e desideri un altoparlante Bluetooth portatile di alta qualità, non lasciarti sfuggire questa offerta. Il CREATIVE MUVO Go offre un suono potente, una durata della batteria eccezionale e una resistenza all’acqua che lo rende perfetto per ogni occasione. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 49,99€ grazie a un fantastico sconto di 10€. Non perdere l’opportunità di portare con te la tua musica preferita ovunque tu vada!

