Porta ALEXA nei tuoi viaggi con l'Echo Auto a META' PREZZO: OFFERTONA Black Friday

Sei pronto a portare l’assistente vocale Alexa sul tuo viaggio? Con l’offerta Black Friday su Amazon, l’Echo Auto (2ª generazione) è disponibile a un prezzo eccezionale di 34,99€, offrendo uno sconto del 50%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma affrettati, queste offerte sono disponibili ancora per pochissimi giorni quindi non c’è tempo da perdere!

Echo Auto (2ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Auto (2ª generazione) è il tuo compagno perfetto per rendere ogni viaggio più piacevole e informato. Con questo dispositivo, puoi portare Alexa direttamente nella tua auto, godendo di tutte le sue funzionalità mentre sei in movimento.

Uno dei maggiori vantaggi dell’Echo Auto è la sua facilità di utilizzo e installazione. Si collega alla tua auto tramite l’ingresso audio o Bluetooth e si sincronizza con l’app Alexa sul tuo smartphone, offrendoti un accesso immediato a tutte le funzionalità di Alexa, come riproduzione di musica, notizie, aggiornamenti sul traffico e molto altro.

La qualità del suono migliorata è un altro punto di forza di questa nuova generazione. Che tu stia ascoltando il tuo podcast preferito o dando comandi vocali, l’audio è chiaro e cristallino, grazie ai miglioramenti apportati nella tecnologia audio.

Inoltre, l’Echo Auto (2ª generazione) è progettato per la sicurezza stradale. Puoi controllare la musica, effettuare chiamate o chiedere indicazioni stradali senza distogliere lo sguardo dalla strada, utilizzando comandi vocali semplici e intuitivi.

Un altro grande vantaggio è la sua compatibilità con vari servizi di streaming. Puoi ascoltare musica da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri, semplicemente chiedendo ad Alexa di riprodurre la tua playlist preferita.

Ancora per pochissimi giorni l’Echo Auto (2ª generazione) è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 50% quindi a soli 34,99€. Che tu stia guidando per lavoro o per piacere, questo dispositivo trasformerà il tuo viaggio in un’esperienza più piacevole e connessa. Acquistalo ora e inizia a goderti la strada in un modo completamente nuovo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.