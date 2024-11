POCO M6 in sconto: è il best buy di oggi, ha una batteria infinita

“POCO” è un sottobrand di Xiaomi che propone sempre dei dispositivi affidabili e di qualità a prezzi modici e accessibili: oggi l’M6 viene messo in sconto su Amazon del 20% e viene venduto a soli 119,90€.

Analizziamo le caratteristiche del POCO M6

Il POCO M6 è uno smartphone che offre prestazioni eccezionali grazie al processore MediaTek Helio G91-Ultra, un chip veloce e altamente efficiente che, abbinato a Hyper OS, garantisce un’esperienza fluida e reattiva per tutte le tue attività quotidiane.

Il suo display Full HD+ da 6.79″ con refresh rate a 90Hz ti regala immagini nitide e fluide, mentre la tecnologia eye-care protegge i tuoi occhi durante l’uso prolungato, offrendo un’esperienza visiva confortevole anche nelle giornate più intense. La batteria da 5.030mAh è pensata per supportarti durante l’intera giornata senza problemi di autonomia.

Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 33W, potrai ricaricare il tuo dispositivo in tempi brevi e tornare subito operativo. Dal punto di vista fotografico, il POCO M6 è dotato di un comparto completo: una fotocamera principale da 108MP che cattura dettagli straordinari, con uno zoom 3X per scatti più versatili, e una camera selfie da 13MP per autoscatti di alta qualità.

Non manca la modalità notturna, che permette di scattare foto e registrare video con ottimi risultati anche in condizioni di scarsa luminosità. Con POCO M6, avrai a disposizione un dispositivo potente, con una batteria duratura e un comparto fotografico di alta qualità, il tutto in un design elegante e funzionale.

Su Amazon, oggi, il POCO M6 viene messo in sconto su Amazon del 20% e viene venduto a soli 119,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.