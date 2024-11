POCO F6: schermo AMOLED, batteria da 5.000mAh e fotocamera da 50Mp (-31%)

Il POCO F6 è uno smartphone che combina prestazioni eccezionali e un design elegante. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8s Gen 3, offre una potenza incredibile che assicura prestazioni ottimali sia per l’uso quotidiano che per il gaming. La sua efficienza energetica lo rende perfetto per affrontare anche le attività più intensive, mantenendo il dispositivo fluido e reattivo.

Il sistema fotografico del POCO F6 è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale da 50MP dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che assicura scatti nitidi e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale da 20MP è ideale per selfie di alta qualità, rendendo il POCO F6 perfetto per tutti gli amanti della fotografia.

Il display AMOLED Flow a 120Hz è una delle caratteristiche di punta del POCO F6. Con una risoluzione 1.5K super-slim, il pannello offre immagini nitide, luminose e incredibilmente dettagliate, per un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente in ogni situazione.

La ricarica turbo da 90W consente di ricaricare la batteria da 5.000mAh in tempi record, garantendo un’autonomia che supera facilmente l’intera giornata. Inoltre, il design minimale con bordi sottilissimi offre un’esperienza visiva senza interruzioni, ideale per chi cerca un dispositivo moderno e funzionale.

Oggi, in occasione del Black Friday, il POCO F6 viene messo in promozione con uno sconto del 31% per un costo totale e finale d’acquisto di 309,90€.