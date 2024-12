POCO F6: promo su Amazon, è il medio-gamma da prendere oggi

POCO è un’azienda che nasce come sottobrand di Xiaomi e oggi, su Amazon, il suo smartphone F6 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d’acquisto di 319,90€.

Maxi offerta: POCO F6 al 29% di sconto, ecco le specifiche

Il POCO F6 è uno smartphone potente e performante, progettato per offrire un’esperienza d’uso ottimale in ogni situazione, dal gaming all’uso quotidiano. Grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3, questo dispositivo garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse, assicurando fluidità nelle operazioni più intensive.

Una delle caratteristiche distintive del POCO F6 è il suo sistema fotografico avanzato. La fotocamera principale da 50MP con Stabilizzazione Ottica dell’Immagine (OIS) consente di scattare foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera selfie da 20MP permette di catturare selfie dettagliati e luminosi, perfetti per ogni occasione.

Il display AMOLED da 1.5K con Flow AMOLED a 120Hz offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e immagini nitide, rendendolo perfetto per la visione di contenuti multimediali e il gaming. Il design ultra-slim e i bordi ridotti massimizzano l’area dello schermo, regalando un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Il POCO F6 è anche dotato di una batteria da 5000mAh e della tecnologia di ricarica turbo a 90W, che consente di ricaricare rapidamente il dispositivo, garantendo un’autonomia che dura ben oltre la giornata. Con un design minimale e prestazioni eccellenti, il POCO F6 è il dispositivo ideale per chi cerca un mix perfetto di potenza, eleganza e funzionalità.

