POCO F6 è un medio-gamma ECCEZIONALE: sconto del 31%

POCO è un sottobrand di Xiaomi che mette a disposizione degli utenti degli smartphone di qualità ad un prezzo accessibile e oggi viene scontato del 31% l’F6, un medio-gamma eccezionale che viene venduto a 309,90€ su Amazon.

POCO F6: uno smartphone affidabile e di qualità, ecco le caratteristiche

Il POCO F6 è uno smartphone che unisce prestazioni potenti e efficienza straordinaria grazie al processore Snapdragon 8s Gen 3. Questo chip assicura performance ottimali sia per l’uso quotidiano che per le sessioni di gaming intenso, garantendo fluidità e velocità senza compromessi.

Per gli amanti della fotografia, il POCO F6 è dotato di un sistema fotografico avanzato, con una fotocamera principale da 50MP e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che permette di scattare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. La selfie camera da 20MP permette di ottenere autoritratti di alta qualità, perfetti per ogni occasione.

Il display Flow AMOLED a 120Hz offre un’esperienza visiva ultra-definita, con colori vibranti e una fluidità eccezionale. Il pannello Super-slim 1.5K assicura immagini nitide e luminose, rendendo ogni contenuto, dai video ai giochi, incredibilmente coinvolgente.

La ricarica turbo da 90W è un altro punto di forza del POCO F6: grazie alla batteria da 5.000mAh, lo smartphone si ricarica in un lampo, permettendo un’autonomia che supera la giornata anche con un utilizzo intensivo. Infine, il design minimale del POCO F6 è caratterizzato da bordo sottilissimi che offrono un’esperienza visiva completamente immersiva.

Su Amazon, oggi, viene scontato del 31% l’F6, l’ottimo medio-gamma targato POCO che viene venduto a 309,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.