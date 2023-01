Sì, sto parlando proprio con te. Lo so che sei un appassionato di videogiochi e che non vedi l’ora di mettere le mani sulla console più ambita del momento. PlayStation 5 è sul mercato già da un po’ ma risulta sempre molto difficile da acquistare. La situazione è tutta via in fase di miglioramento e oggi infatti la trovi su Amazon – nella versione Standard e con FIFA23 – con disponibilità immediata. E addirittura in offerta.

Con lo sconto del 28% acquisti oggi il bundle con PlayStation 5 Standard e FIFA 23 a 619,99€. Ti consiglio di fare in fretta, perché – come al solito – stanno andando a ruba.

PlayStation 5, ecco il bundle che ti fa girare la testa

La console di Sony, sin da quella di prima generazione, non ha mai perso il titolo di piattaforma di gioco più popolare e desiderata. PlayStation 5 non è da meno, anzi, quando capitano le ondate di nuove unità, si creano file pazzesche di gamer che provano ad acquistarla.

Ora che è disponibile su Amazon, ad un prezzo niente male poi, perché mai dovresti fartela sfuggire? Il bundle include la versione Standard di PlayStation 5 (quella con lettore Blu-Ray) e la simulazione calcistica per definizione: FIFA23. Il videogioco di Electronic Arts è davvero uno spettacolo per gli occhi, e include anche una sorpresa per tutti coloro che seguono la serie televisiva Ted Lasso (esclusiva Apple TV+).

PS5 vanta una scheda tecnica spaventosa che si traduce in prestazioni fuori dal comune. Spiccano l’unità SSD ad altissima velocità che riduce drasticamente i tempi di caricamento, l’audio 3D, i grilletti adattivi del controller DualSense, e un’esperienza di gioco con frame rate fino a 120 FPS, risoluzione 4K e pieno supporto della tecnologia HDR.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.