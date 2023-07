Playstation 5 a 449 euro: FOLLIA Prime Day dell'ultimo minuto

La Playstation 5 è disponibile a soli 449,99€ per il Prime Day. Questo è il prezzo più basso mai raggiunto da questa console, rendendolo un’opportunità da non perdere. L’offerta lampo durerà fino ad esaurimento scorte, conviene sbrigarsi per approfittare della promo.

PS5 a soli 449€

La Playstation 5 è una console di gioco di ultima generazione che offre un’esperienza di gioco senza precedenti. Dotata di un processore AMD Zen 2 a 8 core e una GPU RDNA 2, la PS5 offre una potenza di calcolo impressionante, permettendo di eseguire giochi con grafica in 4K e fino a 120 fps. Inoltre, la console dispone di un SSD ultra-veloce da 825GB, che riduce drasticamente i tempi di caricamento, permettendoti di immergerti nel tuo gioco preferito in pochi secondi.

Ma la Playstation 5 non è solo potenza di calcolo. Questa console offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono un vero e proprio centro di intrattenimento. Il supporto per il ray tracing offre effetti di luce e ombre incredibilmente realistici, rendendo i giochi più immersivi che mai. L’Audio 3D, poi, ti permette di sentire i suoni provenire da tutte le direzioni, aumentando ulteriormente il coinvolgimento nel gioco.

La Playstation 5 non è solo per i giocatori, ma anche per gli amanti del cinema. La console supporta i Blu-ray Ultra HD, permettendoti di godere dei tuoi film preferiti nella migliore qualità possibile. E con l’accesso a servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video, avrai sempre qualcosa da guardare.

E non dimentichiamo il controller. Il nuovo DualSense offre un feedback tattile avanzato e trigger adattivi, che ti permettono di sentire veramente l’azione del gioco. Che tu stia sparando con un’arma da fuoco o guidando un’auto su una strada accidentata, sentirai ogni dettaglio attraverso il controller.

Non perdere questa occasione unica, la Playstation 5 scende a soli 449,99€ ed è un’offerta che non si vede tutti i giorni. Acquista ora e non perdere l’offerta del Prime Day su Amazon.

