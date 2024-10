Pixel 9 Pro: il TOP DI GAMMA Google è già in sconto su Amazon

Il Google Pixel 9 Pro si presenta come lo smartphone Pixel più potente di sempre, disponibile in due formati per soddisfare tutte le esigenze. Progettato da Google e pensato per l’intelligenza artificiale, il Pixel 9 Pro sfoggia colori freschi, bordi lucidi e una superficie opaca che risulta morbida al tatto, rappresentando una vera e propria reimmaginazione della linea Pixel.

Questo dispositivo è dotato di un sistema con tripla fotocamera posteriore, in grado di catturare primi piani ravvicinati e selfie nitidi, garantendo colori intensi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie all’integrazione dell’AI, il Pixel 9 Pro permette di finire le proprie attività quotidiane in un batter d’occhio, stimolando la creatività e consentendo di ritrovare rapidamente le informazioni salvate.

Inoltre, è possibile chiedere assistenza a Gemini, sia tramite lo schermo che semplicemente scattando una foto, rendendo l’interazione con il dispositivo ancora più intuitiva. Un’altra funzionalità utile è l’invio di messaggi di allerta crisi in caso di eventi come incendi o alluvioni nelle vicinanze.

Equipaggiato con un chip Google Tensor G4 rivoluzionario e una batteria con un’autonomia di 24 ore, il Pixel 9 Pro è progettato per rimanere al tuo fianco tutto il giorno, offrendo 7 anni di aggiornamenti della sicurezza e rilasci di nuove funzionalità.

Su Amazon, oggi, Google Pixel 9 Pro viene messo in sconto del 17% e viene venduto su Amazon a 1099€. Approfittane subito!