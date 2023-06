Ping My Watch arriva su iPhone con iOS 17: una nuova funzionalità per rintracciare il tuo Apple Watch

Apple ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità chiamata “Ping My Watch” su iPhone con l’aggiornamento iOS 17. Questa caratteristica consente agli utenti di rintracciare il proprio Apple Watch utilizzando l’iPhone, offrendo un’opzione aggiuntiva per individuare il dispositivo smarrito.

Ping My Watch su iOS 17: ecco come funzionerà

In precedenza, era possibile eseguire il ping dell’iPhone mancante direttamente dall’Apple Watch. Tuttavia, con iOS 17, Apple ha introdotto la versione inversa della funzione, consentendo di eseguire il ping dell’Apple Watch tramite l’iPhone. Questo è particolarmente utile in situazioni in cui l’Apple Watch è smarrito o fuori dalla portata immediata.

L’operazione per eseguire il ping dell’iPhone dall’Apple Watch è semplice. Basta scorrere verso l’alto dal quadrante dell’orologio e toccare l’icona del telefono. Se si utilizza watchOS 10 o versioni successive, è possibile fare clic sul pulsante laterale e toccare l’icona del telefono. In caso di scarsa luminosità, è anche possibile premere a lungo l’icona del telefono per eseguire il ping durante l’attivazione del flash. Ecco come avevano pubblicizzato questa funzione:

La nuova funzione “Ping My Watch” è stata aggiunta al Centro di controllo di iOS 17. Sebbene sia disattivata per impostazione predefinita, gli utenti possono attivarla e testarla nelle versioni beta di iOS 17. Per configurare e utilizzare la funzione, è sufficiente aprire le Impostazioni, toccare “Centro di controllo”, scorrere verso il basso e toccare il pulsante “+” accanto a “Ping My Watch“. Successivamente, è possibile accedere al Centro di controllo scivolando verso il basso dall’angolo in alto a destra (o dal basso sui telefoni con tasto Home) e toccando il nuovo pulsante “Ping My Watch”.

È importante notare che la funzione “Ping My Watch” del Centro di controllo funziona solo se l’iPhone e l’Apple Watch sono all’interno del raggio di connessione Bluetooth. Per distanze maggiori, è necessario utilizzare l’app “Trova il mio” per rintracciare l’orologio.

Questa funzionalità è disponibile sia se l’Apple Watch è sbloccato al polso che se è bloccato e in carica. Quindi, ovunque l’Apple Watch sia stato lasciato o smarrito, “Ping My Watch” in iOS 17 è pronto per aiutarti a ritrovarlo. È importante ricordare che l’aggiornamento del software per iPhone, iOS 17, è attualmente in fase di beta e si prevede che sarà rilasciato pubblicamente a settembre.

Con l’aggiunta di “Ping My Watch” su iPhone con iOS 17, Apple offre agli utenti un’opzione aggiuntiva per individuare e ritrovare il proprio Apple Watch smarrito o fuori portata. Questa funzione sarà sicuramente apprezzata dagli utenti che desiderano una maggiore sicurezza e facilità d’uso dei loro dispositivi Apple.