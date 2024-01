Piccolo ma potente: il Mini PC CROLLA di 100€ su Amazon grazie al coupon!

Sei alla ricerca di un’opportunità unica per migliorare la tua esperienza digitale senza svuotare il portafoglio? Il NiPoGi Mini PC è ora disponibile su Amazon a soli 449,00€, grazie a un incredibile coupon di sconto di 100€! Con un risparmio del 18%, questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo setup tecnologico.

Un concentrato di potenza e tecnologia

Immagina di avere un dispositivo che non solo risponde rapidamente a ogni tuo comando ma che lo fa occupando uno spazio minimo. Il NiPoGi Mini PC è dotato di un processore Intel Core i5-12450H, che raggiunge una velocità fino a 4.4GHz, garantendoti prestazioni elevate in ogni situazione. Con 32GB di RAM DDR4 e 512GB di SSD M.2 2280 NVMe, avrai tutto lo spazio e la velocità necessari per gestire multitasking intensi e conservare tutti i tuoi dati importanti.

Non finisce qui: il NiPoGi Mini PC supporta tripli display 4K HD, permettendoti di godere di una qualità visiva eccezionale, sia che tu stia lavorando, guardando un film o giocando. E con WiFi6 e Bluetooth 5.2, la connettività è sempre veloce e stabile, permettendoti di rimanere sempre connesso nel modo più efficiente.

Design e connettività a portata di mano

Il design compatto e intelligente del NiPoGi Mini PC è un altro dei suoi punti di forza. Misurando solo 13,7 cm x 12,6 cm x 5 cm e pesando circa 540 g, questo dispositivo può essere facilmente posizionato ovunque desideri, anche dietro al monitor, grazie alla staffa VESA inclusa. Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre una vasta gamma di porte, tra cui 4 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB C, e molto altro, per garantire che tutti i tuoi dispositivi possano essere collegati senza problemi.

Agisci ora, sfrutta il coupon di 100€ e preparati a vivere un’esperienza digitale senza precedenti con il NiPoGi Mini PC. Acquista oggi e inizia a godere di un mondo di possibilità!

