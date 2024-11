Per il Black Friday c'è uno smartphone Motorola (G24) a soli 92€

Motorola è un’azienda leader nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 34% sul suo G24 che viene venduto a soli 92,90€.

Black Friday: questo smartphone Motorola, il G24, viene scontato del 34%!

Il Motorola G24 è il dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni avanzate e un’esperienza multimediale di alto livello. Dotato di un display notchless da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, garantisce una fluidità eccezionale e immagini nitide. La modalità Luminosità elevata assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo ideale per ogni situazione.

La fotocamera è un altro fiore all’occhiello del Motorola G24. Grazie al sistema di fotocamere da 50 MP e all’obiettivo Macro Vision, puoi scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Che tu voglia immortalare un panorama mozzafiato o catturare i minimi dettagli di un soggetto ravvicinato, questo smartphone ti garantirà risultati sorprendenti.

Non dovrai preoccuparti dell’autonomia, grazie alla batteria da 5000 mAh, che ti consente di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza interruzioni. E se hai bisogno di una ricarica veloce, la tecnologia TurboPower ti permette di tornare rapidamente operativo per un divertimento ininterrotto.

Per gli amanti dell’audio, il Motorola G24 offre un’esperienza sonora immersiva con il sistema Dolby Atmos e gli altoparlanti stereo. La qualità audio multidimensionale ti avvolgerà, trasformando ogni brano musicale, film o videogioco in un’esperienza coinvolgente.

Su Amazon, oggi, per il Black Friday 2024 viene applicato uno sconto del 34% sul Motorola G24 che viene venduto a soli 92,90€.

