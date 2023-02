Se ti serve una penna Touch compatibile con iPad ma non vuoi spendere i 150€ di Apple Pencil, ecco la soluzione definitiva. Questa stilo Touch ha una bassissima latenza (significa che restituisce una sensazione di scrittura più naturale, simile a penna su carta), 4 punte sostituibili, Palm Rejection e un’interfaccia di tipo USB-C e con lunga autonomia. Tuttavia costa molto meno dell’omologa con la mela.

Questa Penna touch per iPad è compatibile con tutti gli iPad lanciati tra il 2018 e il 2022 e costituisce un’ottima alternativa all’Apple Pencil, ma a un prezzo molto più conveniente. Come l’Apple Pencil, questa penna offre Palm Rejection, che consente di disegnare, scrivere e disegnare su iPad senza che i palmi delle mani tocchino accidentalmente lo schermo. Inoltre, questa penna include anche 4 punte sostitutive, che possono essere facilmente sostituite per un’esperienza di scrittura ancora più precisa e confortevole. E include la sensibilità all’inclinazione.

La compatibilità è una delle caratteristiche più importanti di questa penna, essa è compatibile con iPad 9/8/7/6a generazione, iPad Mini 5/6a generazione, iPad Air 3/4a generazione, iPad Pro 11 pollici 2a generazione, iPad Pro 12,9 pollici (3a/4a generazione generazione). È importante notare che questa penna non è compatibile con i dispositivi iPad precedenti al 2018.

La penna dispone anche di una funzione di interruttore intelligente, che consente di accenderla e spegnerla in modo automatico, ogni volta che serve semplicemente toccando la parte superiore della penna. Il tutto preservando la batteria. Insomma, questo prodotto è di sicuro una valida alternativa ad Apple Pencil. Con un prezzo notevolmente inferiore, offre caratteristiche simili come la sensibilità all’inclinazione e la tecnologia Palm Rejection, oltre a 4 punte sostitutive. Se sei alla ricerca di uno strumento per prendere appunti, disegnare o creare contenuti su iPad, questa penna è sicuramente un’opzione da considerare. Con la sua compatibilità con una vasta gamma di iPad, la sua precisione e la sua facilità di utilizzo, è un’ottima scelta per gli utenti che cercano un’esperienza di scrittura e disegno fluida e ragionevolmente precisa su tablet. Acquista Penna Touch iPad su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.