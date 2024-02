PenDrive da 256GB di SanDisk in SUPER PROMO: Amazon Outlet

SanDisk è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di memorie e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, la PenDrive SanDisk da 256GB è scontata del 18% e viene venduta a 29,46€.

SanDisk offre una soluzione versatile e affidabile per lo storage di dati con la sua unità flash 2-in-1. Con una capacità di memoria di 256 GB, è in grado di memorizzare una vasta quantità di dati, tra cui foto, video, documenti e altro ancora. Dotato di un’interfaccia hardware USB-C, questo dispositivo consente un trasferimento rapido e efficiente dei dati.

Una delle caratteristiche distintive di questa unità flash è la sua resistenza agli urti, che garantisce una maggiore durata e affidabilità anche in condizioni difficili. Inoltre, la velocità di scrittura di 400 MB/s e la compatibilità con USB 3.2 Gen 1 assicurano prestazioni elevate e tempi di trasferimento rapidi.

Grazie al connettore reversibile USB Type-C e al connettore tradizionale Type-A, è possibile spostare i contenuti rapidamente tra dispositivi diversi, consentendo una maggiore flessibilità e convenienza nell’uso quotidiano. Inoltre, l’app SanDisk Memory Zone offre la possibilità di eseguire il backup automatico delle foto, garantendo la sicurezza e la protezione dei dati importanti.

Questa unità flash SanDisk è ideale per coloro che necessitano di uno storage portatile e affidabile per memorizzare e trasferire dati in modo efficiente e sicuro. Con le sue prestazioni elevate e la sua resistenza agli urti, rappresenta una scelta eccellente per chiunque abbia bisogno di una soluzione di storage versatile e affidabile.

