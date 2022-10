Chiamatele pen drive, chiamatele pennette USB, il concetto non cambia: sono utilissime ma per qualche strana ragione, quando ne abbiamo bisogno, non riusciamo mai a trovarle. Ecco perché acquistarne qualcuna in più di certo non guasta, come questa a marchio Philips da 64GB che passa da 22,99 euro a 7,99 euro grazie al super sconto del 65%. La spedizione è gratuita per gli abbonati a Prime.

Questa è una normalissima pen drive da 64GB di tipo USB 2.0. La puoi usare con un numero sconfinato di dispositivi e per memorizzare/trasferire contenuti multimediali (foto, video), documenti e altro ancora.

Qualcosa di speciale però c’è, ed è – ovviamente – il prezzo. La periferica è infatti a marchio Philips, e di solito la qualità si fa pagare un po’ di più. Per fortuna che gli sconti su Amazon non mancano.

Interessante anche il design della pen drive. Il cappuccio è utilissimo per proteggere il connettore (ma attenzione a non perderlo!), e poi questo viola elettrico ben si sposa con lo chassis in bianco. Dona quel tocco frizzantino in più, vero?

Se cerchi una pen drive affidabile, questa è la soluzione giusta. Non sappiamo però quanto ancora sarà attivo lo sconto del 65%, quindi – se sei interessato/a – aggiungi subito il prodotto al carrello.