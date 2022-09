Signore e signori, preparatevi a due giorni di shopping pazzo e scatenato. A gran sorpresa Amazon ha annunciato che l’11 e il 12 ottobre – per un totale di 48 ore – il suo store digitale sarà pieno di Offerte Esclusive Prime su prodotti di tantissime categorie, elettronica compresa.

I super sconti (che non vediamo l’ora di scoprire!) saranno disponibili per tutti coloro che sono abbonati a Prime, il piano di Amazon che include una marea di vantaggi: sconti e spedizioni gratuite per gli acquisti sullo store, i contenuti di Prime Video, migliaia di brani musicali su Music Prime e tanto altro ancora.

Abbonati ad Amazon Prime

Non sei iscritto/a a Prime? Puoi farlo direttamente da qui: il costo mensile è di 4,99 euro, quello annuale invece di 49,90 euro.

Durante i “due giorni di offerte incredibili”, potrai finalmente acquistare quei prodotti che hai aggiunto alla lista dei desideri in attesa dell’occasione giusta per concludere l’affare. Oppure potrai inaugurare la stagione dello shopping natalizio portandoti avanti con i regali. Risparmiando, ovviamente.

Di seguito il commento di Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime:

In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping.

Anche i prodotti Apple rientreranno nell’iniziativa? Non abbiamo una risposta certa, ma è quasi impossibile che i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro vadano in sconto già il prossimo mese. Lo stesso discorso non vale invece per gli ottimi iPhone 13 e iPhone 13 Pro, il cui acquisto è assolutamente consigliato anche nel 2022.