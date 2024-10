Oppo Reno 12F in super promozione su eBay: RISPARMIA IL 32%

L’Oppo Reno12 F 5G è uno smartphone avanzato che offre prestazioni eccellenti e caratteristiche di alta qualità. Dotato di un display AMOLED da 6,67” con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, questo dispositivo garantisce un’esperienza visiva fluida e vibrante, ideale per giochi e contenuti multimediali.

La potente tripla fotocamera posteriore combina un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP, permettendo di catturare immagini straordinarie in diverse condizioni di illuminazione. Inoltre, la fotocamera anteriore da 32 MP è perfetta per selfie di alta qualità.

Equipaggiato con un processore MediaTek Dimensity 6300 con una frequenza di 2,4 GHz, questo smartphone offre prestazioni fluide e reattive, supportato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna. Con la possibilità di espandere la RAM fino a 4 GB aggiuntivi, il Reno12 F è progettato per gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente.

La batteria da 5000 mAh assicura un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti, rendendo questo dispositivo ideale per gli utenti attivi. Inoltre, grazie al supporto per Doppia SIM, puoi gestire due numeri senza problemi. Disponibile nella elegante variante Olive Green, il Reno12 F 5G è un smartphone che unisce design e funzionalità in un pacchetto raffinato. Con un peso di soli 187 g, è facile da portare ovunque.

Su eBay, oggi, l’Oppo Reno 12F viene messo in offerta con uno sconto extra large del 32% e viene venduto a 209,98€.