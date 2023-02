Oppo ha mantenuto la promessa e, dopo il debutto a dicembre in Cina, ha lanciato il suo Find N2 Flip anche in Europa, Italia compresa. Come avrai probabilmente intuito, si tratta di uno smartphone pieghevole. Un ottimo smartphone, a dirla tutta, ora principale rivale del Galaxy Z Flip4 di Samsung, azienda che al momento domina incontrastata il mercato dei foldable.

Sì, ma Apple dov’è?

Oppo Find N2 Flip, ecco un altro smartphone pieghevole

Una volta aperto, il Find N2 Flip di Oppo non è poi così diverso dal Flip4 (ma anche 3) di Samsung, dal quale ha preso in prestito il nome. Ad uno sguardo poco attento risulteranno quasi indistinguibili, ma in realtà c’è qualcosa che si nota. Ed è molto importante: la piega del display (un 6,8″ AMOLED a 120Hz) c’è e si vede se viene “cercata”, ma è molto meno visibile rispetto a quella del device del gigante sudcoreano. Questo cosa ci dice? Beh, che i risultati si iniziano a vedere e che uno smartphone pieghevole non è poi così “sgradevole” nel quotidiano.

Oppo però ha voluto giocarsi la sua carta nel miglior modo possibile e ha integrato nel suo smartphone un display esterno interattivo da 3,26 pollici. Quindi il dispositivo, con qualche compromesso, può essere tranquillamente utilizzato anche da chiuso.

Il display esterno da 3,26″ è il più grande su di un flip phone e può essere sfruttato anche come “anteprima” quando scattiamo selfie o registriamo un video.

Altra novità da segnalare è la tecnologia proprietaria Flexion Hinge. Questa garantisce la totale assenza di spazio le due parti del display una volta chiuso, così da proteggerlo dalle impurità. Ma non è tutto, perché rende il meccanismo di apertura/chiusura ancora più resistente (100 aperture al giorno per 10 anni) e riduce al massimo la piega centrale a smartphone aperto.

Il resto della scheda tecnica, come prevedibile, non presta il fianco ad alcuna critica. Il comparto fotografico, ad esempio, è qualcosa di eccezionale: doppia fotocamera IA 50MP+8MP con doppio sensore Sony IMX890 e IMX355. Giusto per dire.

Il punto è che – conoscendo Apple, la sua filosofia, il suo voler sempre rivoluzionare il mercato tracciando percorsi che altre aziende poi si ritrovano a percorrere – non dovrebbe esserci solo Oppo a dare del filo da torcere a Samsung. Il principale rivale del gigante che sforna i Galaxy dovrebbe essere proprio il colosso di Cupertino. I tempi sono ormai maturi per un iPhone pieghevole, piaccia o meno ad una parte della community.

Se non ti va di aspettare Apple, l’Oppo Find N2 Flip è già su Amazon a 1.199,99€.

